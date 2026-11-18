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أعلن الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، توصل وفنزويلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون العسكري وأمن الحدود، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة كراكاس التقى خلالها الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز.وقال هيغسيث، خلال تصريحات مشتركة مع رودريغيز في الرئاسي، إن الاتفاق يهدف إلى توسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات العسكرية الأميركية والفنزويلية.من جهتها، رحّبت رودريغيز باستئناف التعاون العسكري مع لمواجهة التهديدات المشتركة، مشيرة إلى أهمية الاتفاق في تطوير تدريب القوات المسلحة الفنزويلية وتحسين تجهيزاتها وتعزيز وصولها إلى التقنيات الحديثة.ويأتي الاتفاق في إطار التقارب المتسارع بين واشنطن وكراكاس، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي، وتولّي رودريغيز السلطة بصورة مؤقتة.وتسعى إدارة إلى توسيع تعاونها الأمني والعسكري مع فنزويلا، في إطار تعزيز حضورها في أميركا اللاتينية، من التوتر بين البلدين.