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أثار اجتماع مغلق جمع المنتهية ولايته برئيس حزب "معاً" نفتالي بينيت، الأربعاء، موجة من الانتقادات والشكوك داخل معسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، وسط مخاوف من محاولة تفكيك التحالف المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت صحيفة " " أن اللقاء استمر نحو ساعتين ونصف الساعة في مكتب بالكنيست، من دون إبلاغ آيزنكوت أو بقية شركاء بينيت في "كتلة التغيير"، ما أثار تساؤلات بشأن أهداف الاجتماع وتوقيته.ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل التحالف وصفها اللقاء بأنه "كارثة استراتيجية"، فيما اتهم مسؤول بارز نتنياهو بمحاولة تفكيك الكتلة المعارضة من خلال استمالة بينيت، خصوصاً أن الاجتماع تزامن مع تأجيل لقاء كان مقرراً بين قادة التحالف لمناقشة مفاوضات تشكيل الحكومة.في المقابل، أوضح مكتب نتنياهو أن الاجتماع خُصص لإحاطة أمنية، فيما نفى مقربون من بينيت وجود أي نية لديه للانضمام منفرداً إلى حكومة يقودها نتنياهو، مؤكدين تمسكه بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت.من جهتها، أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن اللقاء يأتي في ظل اتصالات بين حزب "الليكود" وحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، وسط استمرار الخلاف بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة. ولفتت إلى أن تحركات بينيت تعزز شكوكاً داخل المعارضة بشأن احتمال استخدام مفاوضات الوحدة غطاءً للدفع نحو انتخابات جديدة.وتزداد حساسية هذه التطورات في ظل امتلاك معسكر التغيير، إلى جانب الأحزاب العربية، 67 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 53 مقعداً للأحزاب المؤيدة لنتنياهو، ما يمنح المعارضة تفوقاً عددياً لا يضمن بالضرورة نجاحها في تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين مكوناتها.وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في 8 تشرين الثاني الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، مانحاً إياه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.ويضع الاجتماع المفاجئ آيزنكوت أمام اختبار جديد للحفاظ على تماسك تحالفه، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى استثمار الانقسامات بين خصومه للحفاظ على فرصه السياسية.