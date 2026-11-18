أفادت القناة 13 الإسرائيلية
بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
أكد، خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مفر من التحرك ضد إيران
"، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران
.
ويأتي موقف نتنياهو
وسط تباين في التقديرات داخل إسرائيل
بشأن توقيت أي هجوم محتمل، إذ سبق أن نقلت القناة نفسها عن المؤسسة العسكرية
عدم وجود ضرورة ملحّة لتنفيذ ضربة ضد إيران في الوقت الراهن، مع تأييد مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية محتملة.
وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن ضغوط يمارسها نتنياهو باتجاه تجديد المواجهة مع إيران، رغم التحفظات التي تبديها جهات أمنية وعسكرية بشأن تداعيات التصعيد.
وتتزامن هذه التطورات مع مرحلة انتقالية تشهدها إسرائيل، بعد تكليف غادي آيزنكوت
بتشكيل حكومة جديدة، فيما يواصل نتنياهو تصريف الأعمال، وسط خلافات سياسية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ قرارات عسكرية كبرى.