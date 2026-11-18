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أفادت القناة 13 بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أكد، خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مفر من التحرك ضد "، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد .ويأتي موقف وسط تباين في التقديرات داخل بشأن توقيت أي هجوم محتمل، إذ سبق أن نقلت القناة نفسها عن عدم وجود ضرورة ملحّة لتنفيذ ضربة ضد إيران في الوقت الراهن، مع تأييد مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية محتملة.وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن ضغوط يمارسها نتنياهو باتجاه تجديد المواجهة مع إيران، رغم التحفظات التي تبديها جهات أمنية وعسكرية بشأن تداعيات التصعيد.وتتزامن هذه التطورات مع مرحلة انتقالية تشهدها إسرائيل، بعد تكليف بتشكيل حكومة جديدة، فيما يواصل نتنياهو تصريف الأعمال، وسط خلافات سياسية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ قرارات عسكرية كبرى.