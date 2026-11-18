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رشّح الحزب الأميركي، الأربعاء، النائب حكيم جيفريز لرئاسة مجلس النواب في الكونغرس المقبل، بعد فوز الحزب بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 تشرين الثاني الجاري.وحصل جيفريز، البالغ 56 عاماً، على 251 صوتاً مقابل معارضة 11 نائباً، خلال اقتراع سري أجرته الكتلة ، من دون أن يواجه أي منافس معلن.ويمهّد هذا الترشيح أمام جيفريز ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يتولى رئاسة مجلس النواب، شرط حصوله على الأغلبية المطلوبة في التصويت الرسمي المقرر عند انعقاد الكونغرس الجديد في 3 كانون الثاني المقبل.ورغم التأييد الواسع لترشيحه، أبدى عدد من النواب التقدميين تحفظات على قيادته، مطالبين بتبنّي سياسات أكثر جرأة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط استمرار المشاورات لمعالجة الخلافات داخل الحزب.ويحتاج جيفريز إلى 218 صوتاً للفوز برئاسة المجلس، فيما يُتوقع أن يمتلك ما لا يقل عن 257 مقعداً، ما يعزز فرص انتخابه.وفي المقابل، رشّح الجمهوريون النائب جيم جوردان لقيادة كتلتهم في المجلس الجديد، بعد إعلان رئيس المجلس الحالي مايك جونسون عدم الترشح لقيادة الحزب في صفوف .ويأتي هذا التحول في ظل استعداد لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، ما يمنحهم صلاحيات أوسع لمراقبة وفتح تحقيقات بشأن سياساتها خلال النصف الثاني من ولايته.