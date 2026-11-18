حقق المسبار الأميركي "فوياجر 1" إنجازاً غير مسبوق في تاريخ استكشاف الفضاء، بعدما أصبح أول جسم من صنع الإنسان يبتعد عن الأرض مسافة يحتاج الضوء إلى 24 ساعة لقطعها، وذلك بعد نحو 49 عاماً على إطلاقه.

وأعلنت " " أن المسبار بلغ هذه المسافة في 18 تشرين الثاني 2026، عند الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 25.9 مليار كيلومتر من الأرض.

ويواصل المسبار رحلته بسرعة تقارب 61 ألف كيلومتر في الساعة. وتعني هذه المسافة أن الإشارة المرسلة إليه تحتاج إلى يوم كامل للوصول، فيما يستغرق إرسال أمر وانتظار تأكيد تنفيذه نحو 48 ساعة.

وقالت مديرة مشروع "فوياجر" في مختبر الدفع النفاث، سوزان دود، إن إرسال تحية إلى المسبار يتطلب الانتظار يومين للحصول على رد.

من الكواكب إلى الفضاء بين النجوم

انطلق "فوياجر 1" في 5 أيلول 1977 لاستكشاف المشتري وزحل، واقترب منهما عامي 1979 و1980. وخلال رحلته، ساهم في اكتشاف حلقات وأقمار جديدة، ورصد نشاطاً بركانياً على قمر المشتري "آيو".

وفي آب 2012، تجاوز المسبار حدود الغلاف الشمسي، ليصبح أول مركبة فضائية تدخل الفضاء بين النجوم. ولا يزال جهازا قياس المجال المغناطيسي وموجات البلازما يعملان على متنه، ويرسلان بيانات علمية إلى الأرض.

وتشير تقديرات "ناسا" إلى أن وصوله إلى الحافة الداخلية لمنطقة "سحابة أورت"، التي تضم أجساماً جليدية بعيدة، يحتاج إلى نحو 300 عام، فيما يتطلب اجتيازها قرابة 30 ألف عام.

تحديات الطاقة واستمرار المهمة

ورغم إنجازه، يواجه المسبار تحدياً متزايداً يتمثل في تراجع طاقته الكهربائية بمعدل يقارب 4 واط سنوياً، إذ يعتمد على مولدات تحول حرارة التحلل الإشعاعي للبلوتونيوم إلى كهرباء.

ولإطالة عمره، يعمل المهندسون على إيقاف بعض الأنظمة واستبدالها بأخرى أقل استهلاكاً للطاقة. كما انقطعت إشارته يومي 18 و19 تشرين الأول الماضي، قبل أن تعود في اليوم التالي، فيما تواصل "ناسا" التحقيق في أسباب الانقطاع.

رسالة من الأرض إلى المجهول

ومن أبرز محطات المسبار التقاطه في 14 شباط 1990 صورة "النقطة الزرقاء الباهتة"، التي أظهرت الأرض كنقطة صغيرة وسط شعاع من ضوء الشمس، من مسافة نحو 6 مليارات كيلومتر.

ويحمل "فوياجر 1" أيضاً "القرص الذهبي"، الذي يتضمن صوراً وأصواتاً وموسيقى وتحيات بـ55 لغة، بهدف التعريف بالحياة والثقافة على الأرض أمام أي حضارة قد تعثر عليه.

وبعد 49 عاماً من انطلاقه، يواصل المسبار رحلته في الفضاء، حاملاً بيانات علمية ورسالة عن كوكبنا، فيما بات يفصله عن الأرض يوم كامل بسرعة الضوء.