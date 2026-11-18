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قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري، وأصيب أربعة آخرون، الأربعاء، جراء إطلاق نار استهدف دوريتين أمنيتين أثناء تنفيذهما مهمة رسمية في مدينة جرمانا بريف دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الحادثة بدأت بتقدّم مواطن بشكوى ضد ابنه لدى مخفر الشرطة، فتوجهت دورية لتوقيفه بناءً على طلب النيابة العامة، إلا أن الأخير أطلق النار باتجاه عناصرها، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.
وأضاف المصدر أن الدورية طلبت تعزيزات أمنية، لكن عناصر المؤازرة تعرضوا بدورهم لإطلاق نار من الشخص نفسه، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين.
وأشار إلى أن الحادثة انتهت بمقتل مطلق النار.