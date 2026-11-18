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أعلنت عائلة القيادية في جبهة ، شيماء ، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجاً على استمرار احتجازها وما تعتبره غياباً لشروط المحاكمة العادلة في قضية "التآمر على ".وقالت شقيقتها خديجة إن عيسى أبلغت عائلتها بقرار الإضراب، مشيرة إلى أن أفراد الأسرة حاولوا خلال زيارتهم لها في 17 تشرين الثاني إقناعها بالتراجع، لكنها رفضت.وأوضحت أن الخطوة تتزامن مع اقتراب لمناهضة العنف ضد المرأة، في 25 تشرين الثاني، بهدف إيصال صوت شقيقتها والاحتجاج على ظروف احتجازها.وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عيسى في 29 تشرين الثاني 2025، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بالسجن 20 عاماً في قضية "التآمر على أمن الدولة 1".وتعود القضية إلى شباط 2023، حين أُوقفت عيسى ضمن حملة اعتقالات طالت معارضين وناشطين سياسيين، قبل الإفراج عنها مؤقتاً بعد نحو خمسة أشهر.