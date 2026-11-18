تتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة
وإيران، مع تسجيل حوادث بحرية جديدة قرب مضيق هرمز
، بالتزامن مع تقارير عن دعوات إسرائيلية لتنفيذ ضربات مشتركة ضد طهران
.
وأعلن الجيش الإيراني
اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط وصفها بأنها "مخالفة"، إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز، صباح الأربعاء، من دون الكشف عن
حجم الأضرار أو مصير أطقم الناقلات.
وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة "رويترز
" عن مصدرين مطلعين أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي
"الموساد
"، رومان
جوفمان، دعا خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ضربات عسكرية أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران
.
وتأتي هذه التطورات بعد 155 يوماً على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن
وطهران، و264 يوماً على اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.