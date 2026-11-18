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تتصاعد التوترات العسكرية بين وإيران، مع تسجيل حوادث بحرية جديدة قرب ، بالتزامن مع تقارير عن دعوات إسرائيلية لتنفيذ ضربات مشتركة ضد .وأعلن الجيش اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط وصفها بأنها "مخالفة"، إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز، صباح الأربعاء، من دون حجم الأضرار أو مصير أطقم الناقلات.وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة " " عن مصدرين مطلعين أن رئيس جهاز الاستخبارات " "، جوفمان، دعا خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ضربات عسكرية أميركية إسرائيلية مشتركة ضد .وتأتي هذه التطورات بعد 155 يوماً على توقيع مذكرة التفاهم بين وطهران، و264 يوماً على اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.