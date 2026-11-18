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تواصلت شركة التوظيف التنفيذي "هايدريك آند ستراغلز" مع الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينغز"، رينيه هاس، لبحث إمكانية توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن شخص مطلع على عملية البحث.وبحسب المصدر، استعان مجلس إدارة "إنفيديا" بالشركة المتخصصة في التوظيف للبحث عن لجنسن ، الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، عقب تفاصيل تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج، وما تبعها من تداعيات أثارت جدلًا واسعًا.وبدأت شركة التوظيف التواصل مع عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين قد يكونون مرشحين لتولي المنصب، فيما لم يصدر تعليق فوري من "إنفيديا" أو "آرم" على هذه المعلومات.ويمتلك هاس خبرة سابقة داخل "إنفيديا"، إذ عمل فيها لمدة سبع سنوات مديرًا عامًا لمنتجات الحوسبة، كما سبق للشركة محاولة الاستحواذ على "آرم" عام 2020، قبل تعثر الصفقة بسبب اعتراضات تنظيمية.وتحدث هاس، خلال مؤتمر تقني في مدينة الأربعاء، عن مغادرة هوانغ، واصفًا إياه بأنه "أسطورة"، مشيرًا إلى أن ما بناه في "إنفيديا" يمثل إنجازًا تاريخيًا.