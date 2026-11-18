Advertisement

بدأت فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة شنجن بجنوب الصين وبمشاركة قادة وممثلي 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، لبحث مستقبل التجارة الإقليمية والابتكار التكنولوجي وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة.وتتجه أنظار العالم بالتوازي مع افتتاح المنتدى إلى القمة الثلاثية غير المسبوقة التي يستضيفها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيريه الأميركي والروسي هامش "أبيك"، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه من تفاهمات حول أبرز النزاعات العالمية.وقبيل انعقاد اللقاء الثلاثي المرتقب بعد ظهر اليوم الخميس، والذي أوضح الكرملين أنه لن يمتد لأكثر من ساعة، أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن الرئيسين وبوتين سيعقدان اجتماعا ثنائيا في شنجن اليوم نفسه.وكان القادة الثلاثة قد توسطوا الصورة التذكارية لقادة "أبيك"، بمشاركة عدد من الزعماء أبرزهم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيسا الوزراء الكندي مارك كارني والأسترالي أنتوني ألبانيزي.وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، رسم قادة أميركا والصين وروسيا ملامح رؤيتهم للتعاون الدولي والملفات التكنولوجية والاقتصادية.وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تطلعه لعقد "اجتماع ثلاثي تاريخي" مع نظيريه الصيني والروسي. وعلى الصعيد التكنولوجي، شدد ترامب على أن ستكون الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة إدارته "بشكل سليم وحذر".أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فطالب بتعزيز رقمنة التجارة والاستثمار، وإرساء ركائز مبتكرة يقودها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأكد دعم بلاده للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخلق بيئة عادلة وغير تمييزية، معلناً تقديم الصين مبلغ 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار "أبيك".دعا ، جميع الشركاء الإقليميين إلى استخدام البنية التحتية اللوجستية لبلاده.وتكتسب القمة أهمية تاريخية نظرا لانعقادها في ظل أزمات دولية متصاعدة، أبرزها حرب ، وحرب ، إلى جانب ملف نزع السلاح بعد انتهاء مفعول المعاهدة الثنائية بين وموسكو في فبراير الماضي.