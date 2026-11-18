دعا منتدى التعاون الاقتصادي لدول والمحيط الهادئ (APEC) إلى تبنّي توجه موحّد وتعزيز التعاون، في ظل ما وصفه بتجزئة الاقتصاد العالمي وتزايد التحديات التي تهدد استقراره.

وقال ، في كلمة ألقاها الخميس خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات المنتدى في مدينة شينزن ، إن "المنتدى يجب أن يرسم مساراً موحّداً ويضع أجندة بنّاءة للتعاون"، مشيراً إلى أن مشروع إعلان شينزن النهائي، الذي أُعدّ للموافقة عليه ويحظى بدعم ، يهدف إلى تحقيق ذلك.

وأكد أن إقامة شراكة بنّاءة مع اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل توجهاً استراتيجياً بالنسبة إلى ، معتبراً أن روسيا جزء لا يتجزأ من المنطقة وتساهم بصورة ملموسة في تعزيز رفاهها الاقتصادي.

وأشار بوتين إلى اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع أعضاء المنتدى في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما فيها الطاقة النووية، التي قال إن روسيا تمتلك فيها موقعاً متقدماً وتعمل بشكل نشط مع عدد من الشركاء في المنطقة.

كما شدد على الدور الذي تؤديه روسيا في دعم أمن الطاقة والغذاء في المنطقة، من خلال إمدادات الطاقة وكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة المعدنية.

وقال بوتين إن الشركاء التجاريين يمكنهم الاعتماد دائماً على "موثوقية إمداداتنا وجودتها العالية واستمراريتها"، مؤكداً استعداد موسكو لتبادل خبراتها في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي مع شركائها الإقليميين، ضمن شروط تضمن السيادة وأمن البيانات.