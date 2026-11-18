حثّ ، على "الهدوء"، وذلك رداً على سؤال من جاكي هاينريش، كبيرة مراسلي شبكة " " في ، حول تزايد القلق العام والحديث عن تخزين الأغذية والمياه في أعقاب موجة من الأعطال التقنية التي شهدتها البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها خلال حوار صحافي بُثّ ضمن برنامج "ذا إنغراهام أنغل" (The Ingraham Angle)، أكد أن الانقطاعات الأخيرة التي طالت بنوكاً كبرى وشركات طيران وأنظمة فيدرالية هي حوادث منفصلة وليست هجوماً منسقاً.

كما شدد على أن أي خصوم أجانب سيواجهون عواقب وخيمة إذا ما استهدفوا البنية التحتية للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "كل شيء على ما يرام. هذه أحداث فردية؛ فمثلاً، قد يحدث عطل في بنك (تشيس مانهاتن) أو (جي بي مورغان)، أو في جهة أخرى"، مضيفاً أنه سيطلع الجمهور على الفور في حال ظهور تهديد حقيقي، مؤكداً: "سأخبركم إذا كانت هناك أي مشكلة".

كما أشار ترامب إلى علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ، محذراً في الوقت ذاته من أن أجنبية تحاول شن هجوم إلكتروني ضد ستواجه رداً "قاسياً للغاية"، قائلاً: "لن يجرؤ أحد على التلاعب معنا".