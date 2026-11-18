يدرس الرئيس الأميركي، خططاً لشن جولة أخرى من الضربات العسكرية واسعة النطاق ضد ، وذلك في ضوء معلومات استخباراتية جديدة حول القدرات ، وتزايد الضغوط لاتخاذ إجراء سريع وحازم، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون مطلعون على هذه المناقشات لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وأوضح المسؤولون أن ترامب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه يأخذ في الاعتبار تحذيرات بشأن نجاح إيران في إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتطوير برامجها للأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

كما يضع في حسبانه أن تمتلك حالياً فرصة سانحة، في ظل وجود قوة عسكرية أميركية كبيرة في المنطقة.

وتسود خلافات عميقة داخل الإدارة الأميركية حول مدى دقة المعلومات الاستخباراتية وجدوى شن هجوم جديد على إيران؛ لا سيما بعد انتخابات التجديد النصفي التي عبّر فيها الناخبون بوضوح عن استيائهم من حربٍ تسببت في ارتفاع الأسعار، ولم تحقق النصر السريع الذي وعد به ترامب في بدايتها قبل نحو ثمانية أشهر.

وفي المقابل، يضغط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -الذي بات موقفه السياسي هشاً للغاية عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي- بقوة كي تنضم الولايات المتحدة إلى بلاده في حملة غارات جوية ضد إيران تستمر ما بين أربعة إلى سبعة أيام، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على هذه المناقشات. وقد تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الأمنية المطروحة.

وقد تكثفت هذه المحادثات خلال الأسبوع الماضي؛ حيث عقد مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، رومان غوفمان، اجتماعات في واشنطن، شملت لقاءً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف.

كما دعا مسؤولون إسرائيليون بارزون آخرون -من بينهم شلومي بيندر، رئيس الاستخبارات العسكرية- إلى استئناف العمليات العسكرية، وذلك خلال نقاشاتهم مع نظرائهم .

من جانبه، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى فكرة أن يكون نتنياهو قد مارس ضغوطاً على ترامب، بينما صرح متحدث باسم نتنياهو بأن رئيس الوزراء لطالما عمل من أجل "حماية أمن" إسرائيل.

يُذكر أن ترامب أبدى تردداً متكرراً في الأشهر الأخيرة بشأن استئناف العمليات القتالية الكبرى. لقد صرّح في بعض الأحيان بأن الحرب قد انتهت، بينما ألمح في أوقات أخرى إلى إمكانية شن ضربات جديدة، وذلك لضمان ألا تتمكن إيران أبداً من تطوير سلاح نووي.

وجّه ترامب مؤخراً نائبه "جي دي فانس" بالتخلي عن مساعي التوصل إلى حل عبر التفاوض، وبدا أنه يتبنى فكرة أن فرض ضغوط اقتصادية طويلة الأمد سيدفع إيران في نهاية المطاف إلى السعي لإبرام اتفاق تتخلى بموجبه عن برنامجها النووي.

لكن، ووفقاً لأشخاص مطلعين على طريقة تفكيره، فإن ترامب حساس للغاية تجاه الانتقادات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد خسرت الحرب فعلياً.

ومع اقترابه من نهاية ولايته الثانية -وهي فترة تتسم عادةً بضعف النفوذ السياسي (ما يُعرف بـ "فترة البطة العرجاء")- يجد ترامب نفسه في موقف قد يدفعه، كما فعل في مناسبات سابقة عند مواجهة معارضة أو حالة من عدم اليقين، إلى اللجوء لاستعراض القوة.

وذكر مسؤول أميركي أن ترامب لم يعد بحاجة إلى خوض مواجهة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، نظراً لأن حملة الضغوط الاقتصادية التي فرضها قد ألحقت دماراً كبيراً بالبلاد.

ومع ذلك، أضاف المسؤول أن جميع الخيارات تظل مطروحة على الطاولة أمام ترامب لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي على الإطلاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، حشد الجيش الأميركي ترسانة ضخمة في المنطقة، تضم سفناً حربية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، باتت على أهبة الاستعداد لشن حملة مكثفة -وإن كانت قصيرة نسبياً- تستهدف ترسانة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى منشآت الطاقة في إيران، وذلك في حال أصدر ترامب أمراً بالتحرك، بحسب مسؤولين عسكريين.

وقد تعززت هذه القوات في وقت سابق من هذا الأسبوع بوصول حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة، وهي "يو إس إس ثيودور روزفلت".

وتعد هذه المرة الثانية فقط التي تتواجد فيها ثلاث حاملات طائرات أميركية في منذ حرب العراق عام 2003. لكن سرعان ما غادرت إحدى الحاملات الأخرى، "يو إس إس جورج واشنطن"، متجهة عائدةً نحو المحيط الهادئ.

ومن المقرر أن تشارك عشرات الطائرات المقاتلة والهجومية المتمركزة في الشرق الأوسط في أي ضربة محتملة، إلى جانب قاذفات بعيدة المدى من طراز "بي-1" (B-1) و"بي-2" (B-2) انطلاقاً من الولايات المتحدة؛ وهي قاذفات وُضعت منذ أسابيع في حالة تأهب قصوى (بمهلة استجابة لا تتجاوز 96 ساعة) لتنفيذ مهام محتملة ضد إيران.

وقد قدم "بيت هيغسيث" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "دان كين" للرئيس قائمة بخيارات عسكرية متنوعة، كان قد أعدها قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال "براد كوبر"، خلال الأشهر القليلة الماضية. ذكر مسؤولون أميركيون أن الأدميرال كوبر يتواجد في المنطقة هذا الأسبوع.

ونظراً لاحتمالية تجدد القتال على نطاق واسع، قامت وزارة الحرب (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية بسحب أفراد من قواعد ومنشآت في المنطقة كإجراء احترازي. كما أفاد مسؤولون عسكريون بأن الولايات المتحدة سلمت مؤخراً بطارية إضافية من منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ إلى إسرائيل.

ورفض البنتاغون التعليق يوم الأربعاء، مشيراً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن العملياتي، وأضاف في بيان أن "الجيش الأميركي يواصل تقديم خيارات للرئيس، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة". كما رفضت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التعليق.

وذكر مسؤولون عسكريون أن أي ضربات أميركية قد تركز على ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي ترسانة أعاد الحرس الثوري بناء جزء كبير منها منذ المراحل الأولى للصراع.

وقد تشمل الأهداف الأخرى منشآت الطاقة الإيرانية، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمقرات التابعة للحرس الثوري.

وأشار أشخاص مطلعون على هذه المناقشات إلى أن الخطط الإسرائيلية تتضمن أيضاً شن هجمات إضافية على المواقع النووية الإيرانية، والأكثر إثارة للتوتر، توجيه ضربات واسعة النطاق للبنية التحتية للطاقة في إيران، مما قد يؤدي إلى قطع إمدادات الطاقة عن القطاعات الصناعية والمدنيين؛ وهو أمر لم يوافق عليه السيد ترامب حتى الآن.

ومنذ بداية الصراع، دفع نتنياهو باتجاه خطط يزعم أنها قد تحفز انتفاضة شعبية ضد الحكومة الإيرانية، وهو أمر لم تظهر أي مؤشرات على حدوثه حتى الآن.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن السعي نحو جولة جديدة من الضربات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعركته من أجل البقاء السياسي.

ففي أعقاب الانتخابات التي جرت في إسرائيل الشهر الماضي، لا يزال نتنياهو يرأس حكومة تصريف أعمال، في الوقت الذي يسعى فيه تحالف من أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة جديدة.

وقد يؤدي تجدد القتال إلى تأخير أو عرقلة محاولات المعارضة لتشكيل حكومة، كما قد يخلق ضغوطاً نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم في عضويتها نتنياهو.

في سعيها لإقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في جولة أخرى من الهجمات الكبرى، سلطت إسرائيل الضوء على ما تزعم أنها مجموعة متنوعة من التهديدات الصادرة عن طهران.

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران لا تزال تمتلك قدرات كبيرة في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتي تشكل تهديداً إقليمياً، ويمكن استخدامها في هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أشاروا إلى أن الإيرانيين قادرون على تزويد الطائرات المسيرة في المنطقة ببعض هذه الأسلحة، واستخدامها لشن هجمات على إسرائيل أو جيرانها.

وذكر أشخاص مطلعون على هذه المناقشات أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية يرصدون أيضاً أدلة على تكثيف إيران لجهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

غير أنهم أوضحوا أن الرأي السائد هو أن إيران لا تقوم بذلك بهدف استخدام هذه الأسلحة بشكل استباقي ضد إسرائيل وخصومها الآخرين، بل لردع الولايات المتحدة وإسرائيل عن استخدام الأسلحة النووية أو شن هجمات واسعة النطاق قد تلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية أو بالمدنيين.

وقد شاركت إسرائيل معلومات استخباراتية تزعم أن الإيرانيين خططوا لاستخدام مواد كيميائية ضد مسؤولين أميركيين كبار.

وأفاد أحد الأشخاص المطلعين على هذه المعلومات -والذي لم يُصرَّح له بالحديث علناً- بأن هذا النوع من التهديد كان مرتبطاً بالقرار الذي اتُخذ في الأسابيع الأخيرة بنقل وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من منزله.