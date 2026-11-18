ترأس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اجتماعاً للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني واتخاذ عدة إجراءات لحماية الثروة الوطنية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس ، في بيان تلقته العراقية (واع): إن " ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء والاستخبارية، وأعضاء اللجنة".



وأضاف أنه "جرت- خلال الاجتماع- مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها، استكمال نقل الملف الأمني إلى ، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة".



وتابع أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، قررت اللجنة تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، كما تقرر احالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".



وأكدت اللجنة- بحسب البيان- "استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية".