شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بأوكرانيا أو أوروبا من دون مشاركتهما، وذلك عشية القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين.

وقال زيلينسكي، في خطاب مساء الأربعاء، إن "المسائل المتعلقة بأوكرانيا يجب أن تُحسم بمشاركة ، والمسائل المتعلقة بأوروبا يجب أن تُحسم بمشاركة أوروبا"، مؤكداً أن هذا هو النهج الوحيد المقبول.

وأشار إلى أن المبعوثين يُتوقع أن يطلعوا كييف الخميس، خلال اجتماعات في برلين، على مسار المفاوضات التي يجريها ، بما في ذلك محادثاته في الصين مع بوتين وشي جين بينغ. وأضاف أن أوكرانيا ستتلقى أيضاً إحاطات من شركاء آخرين يشاركون في قمة شينزن.

وفي موازاة القمة الثلاثية في الصين، تستضيف ألمانيا الخميس 19 تشرين الثاني اجتماعاً لـ"تحالف الراغبين"، بمشاركة أكثر من 30 وفداً، إلى جانب زيلينسكي والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

ويُعقد الاجتماع في برلين برئاسة مشتركة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء آندي بورنهام، بعد ساعات من القمة الثلاثية في شينزن.

الدعم العسكري والضمانات الأمنية وتمويل 2027

ومن المقرر أن يبحث اجتماع برلين المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والضمانات الأمنية طويلة الأمد، إضافة إلى احتياجات كييف المالية لعام 2027.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاع الجوي يبقى الأولوية الأبرز لبلاده، عقب المناقشات التي جرت خلال اجتماع رامشتاين الثلاثاء.

كما أشار إلى إحراز تقدم في مساعي الحصول على مقاتلات إضافية من طراز F-16، لافتاً إلى أن شركاء أوكرانيا يتوقع أن يتخذوا قرارات مشتركة بهذا الشأن، وقال: "سيكون لدينا المزيد من الطائرات".

ورحّب الرئيس الأوكراني بمقترح المفوضية الأوروبية تقديم 45 مليار يورو إضافية إلى كييف خلال عام 2027، داعياً القادة إلى المساعدة في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بلاده.

وقال زيلينسكي إن كل قرار يعزز قدرات أوكرانيا وكل خطوة لزيادة الدعم لها يوجّه رسالة واضحة إلى مفادها أن الحرب يجب أن تنتهي، وأن موسكو لن تحقق أهدافها من خلال الحرب.