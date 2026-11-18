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أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، من العاصمة الفنزويلية كراكاس، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا للتعاون العسكري، وذلك عقب لقائه الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في خطوة تأتي بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية.
وقال هيغسيث إن الاتفاق يهدف إلى إقامة شراكة لمواجهة الكيانات الإجرامية والجهات المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى أيضاً إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها فنزويلا، ولا سيما مواردها النفطية.
وأضاف أن الاتفاق يمثل إعادة ترسيخ للشراكة الدفاعية بين البلدين، ويوفر فرصة لتعزيز التعاون بين جيشيهما.
من جهتها، أشادت رودريغيز باستئناف العلاقات التقنية والعسكرية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات الأميركية.