أعلن الأميركي بيت هيغسيث، من العاصمة الفنزويلية كراكاس، التوصل إلى اتفاق بين وفنزويلا للتعاون العسكري، وذلك عقب لقائه الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي ، في خطوة تأتي بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس خلال عملية عسكرية أميركية.

وقال هيغسيث إن الاتفاق يهدف إلى إقامة شراكة لمواجهة الكيانات الإجرامية والجهات المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات، مشيراً إلى أن تسعى أيضاً إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها ، ولا سيما مواردها النفطية.

وأضاف أن الاتفاق يمثل إعادة ترسيخ للشراكة الدفاعية بين البلدين، ويوفر فرصة لتعزيز التعاون بين جيشيهما.

من جهتها، أشادت رودريغيز باستئناف العلاقات التقنية والعسكرية بين البلدين، من القطيعة والعقوبات الأميركية.