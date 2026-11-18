لا يبدو أن الأجيال الشابة تتخلى عن فكرة الزواج وتكوين الأسرة كما يُعتقد، بل إن الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار الوظيفي وصعوبة تأمين السكن باتت من أبرز العوامل التي تحول دون تحقيق هذه الرغبات، وفق تقرير جديد لصندوق للسكان.

وبحسب صحيفة "The Independent"، استنادا إلى بحث أجراه (UNFPA)، يواجه ملايين الشباب صعوبة في الوصول إلى المالي والعمل المستقر، وهي ظروف تعرقل انتقالهم إلى مراحل تقليدية من الحياة، بينها الزواج والإنجاب.

وأظهر استطلاع شمل أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 73 دولة وإقليماً أن أكثر من 90% من المشاركين يرغبون في إنجاب طفل واحد على الأقل، فيما قال 70% إن الزواج هو شكل العلاقة الذي يفضلونه. لكن عدم الاستقرار المالي كان أبرز العوائق أمام العثور على شريك، وفق أكثر من نصف المشاركين، بينما اعتبر نحو ثلاثة أرباع المستطلعين أن الأوضاع المالية تحول دون إنجاب الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن قرابة 9 من كل 10 مشاركين يرون أن الاستقرار المالي شرط أساسي قبل الشعور بالاستعداد لتربية الأطفال.

فرص العمل... عقبة أمام الشباب

وتبرز تحديات سوق العمل بصورة خاصة في دول جنوب الصحراء، حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب في السنغال أكثر من الثلث خلال عام 2024، فيما وصلت إلى 30% في مالي.

وعلى المستوى العالمي، لا يعمل ولا يتلقى التعليم أو التدريب واحد من كل خمسة شباب، فيما لا يمتلك أربعة من كل خمسة شباب في البلدان منخفضة الدخل وظيفة مدفوعة الأجر تضمن لهم الاستقرار.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديني كييتا إن " لا تكمن في طموحات الشباب، بل في الفرص المتاحة لهم"، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يتمتع بمستويات تعليم أعلى وإمكانية أكبر للوصول إلى المعلومات، لكنه لا يحقق بالضرورة المكاسب التي كان يتوقعها.

تحديات إضافية في أفريقيا

وتتفاقم التحديات في أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة الفقر والزواج المبكر والحمل في سن المراهقة، وهي عوامل تحد من فرص الفتيات في مواصلة التعليم.

وفي بنين، لا تكمل سوى نحو فتاة واحدة من كل ثلاث الفتيات المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، فيما تُعد الصعوبات المالية والزواج المبكر والحمل من أبرز أسباب الانقطاع. أما في ، فتبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي 41%، في حين تزوجت أكثر من 60% من النساء قبل بلوغ 18 عاماً.

وفي المقابل، يشير التقرير إلى بعض المؤشرات الإيجابية، بينها ارتفاع معدلات إكمال التعليم الثانوي لدى الفتيات في بنسبة ربع تقريباً بين عامي 2018 و2024، مع تراجع الزواج المبكر في بعض المناطق نتيجة الاستثمار في التعليم المجاني والوجبات المدرسية وبرامج الدعم.

كما يواجه الشباب تحديات مرتبطة بالنزاعات، إذ ارتفع عدد الذين يعيشون على مسافة 50 كيلومتراً من مناطق نزاع نشطة إلى 340 مليوناً، بعدما كان أقل من ذلك بكثير عام 1990، وفق التقرير.

وحذّر للسكان من أن خفض المساعدات الدولية يهدد التقدم في مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى احتمال تسجيل ما يصل إلى 22 مليون وفاة إضافية يمكن تفاديها بحلول عام 2030، إذا استمرت التخفيضات في المساعدات.