بحث عباس عراقجي، خلال زيارة إلى سلطنة ، سبل احتواء التوترات الإقليمية والحيلولة دون تجدد الحرب، في ظل تصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية.

وأوضح عراقجي أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين العُمانيين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب تداعيات ما وصفه الأميركي والجهود الرامية إلى منع اندلاع الحرب مجدداً.

وأشار إلى تقارب وجهات النظر بين ومسقط حيال هذه الملفات، مثمّناً الدور العُماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات.

ولفت عراقجي إلى أن المباحثات تناولت أيضاً إمكانية وضع إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على تولّي دول المنطقة مسؤولية أمنها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي سياق متصل، كشف عن عقد اجتماع ثلاثي مع وزير خارجية أوزبكستان، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والعبور والربط بين الوسطى ومنطقة ، مشيراً إلى موقع الجغرافي الذي يشكّل حلقة وصل بين المنطقتين.