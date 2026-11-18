طلب النائب روبرت غارسيا من 12 شخصية من عائلة الرئيس الأميركي وحلفائه ومساعديه الاحتفاظ بوثائق، تمهيداً لتحقيقات محتملة بشأن تضارب المصالح وملفات جيفري إبستين وسياسات الهجرة، مع استعداد لتولّي رئاسة لجان في كانون الثاني المقبل.

وشملت الرسائل، التي أُرسلت الأربعاء، جونيور وإريك ترامب وجاريد كوشنر، إلى جانب جيه دي فانس ومسؤولين حاليين وسابقين. ولا تمثّل هذه الطلبات دليلاً على وقوع مخالفات، لكنها تكشف أولويات غارسيا، المرشّح الأوفر حظاً لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وركّز جانب من المراسلات على طريقة تعامل الإدارة مع ملفات إبستين، ونقل شريكته جيسلين ماكسويل إلى سجن منخفض الحراسة. ولوّح غارسيا باستخدام صلاحيات اللجنة لإلزام المعنيين بتقديم المعلومات عند تولّي الديمقراطيين رئاستها.

في المقابل، قال إن ترامب مستعد للتعاون، لكنه اتّهم الديمقراطيين بالسعي إلى "تحقيقات صورية". واعتبر مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن طلباتهم الحالية تفتقر إلى سلطة الرقابة الرسمية، وأن أي طلبات جديدة ستخضع للتدقيق في أساسها القانوني وغرضها التشريعي.

وتزامنت الخطوة مع رسائل وجّهها مسؤولون في إلى مشرّعين ديمقراطيين، بينهم غارسيا، تحذّر من عواقب قانونية محتملة، فيما شكّك خبراء قانونيون ومنتقدون للإدارة في جدوى هذه الرسائل واعتبروها محاولة لاستهداف خصوم سياسيين.