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استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي"سنتكوم" الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.
قبل ذلك، التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق الأول براد كوبر.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.