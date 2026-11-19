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عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءً ثنائياً في مدينة شنجن جنوبي الصين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".
وقال ترامب لبوتين إنهما يعرفان بعضهما منذ زمن طويل وإن علاقتهما كانت ممتازة لسنوات، معرباً عن اعتقاده بأن "الكثير من الأشياء الرائعة" قد تنتج عن اللقاء.
وشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان، فيما ضمّ الوفد الروسي مساعد بوتين ووزيري الخارجية والمالية.