عقد الرئيس الأميركي ونظيره الروسي لقاءً ثنائياً في مدينة شنجن جنوبي ، على هامش قمة الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وقال لبوتين إنهما يعرفان بعضهما منذ زمن طويل وإن علاقتهما كانت ممتازة لسنوات، معرباً عن اعتقاده بأن "الكثير من الأشياء الرائعة" قد تنتج عن اللقاء.

وشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان، فيما ضمّ الوفد الروسي مساعد ووزيري الخارجية والمالية.