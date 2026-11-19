أعلنت (UKMTO) تعرض ناقلة لمقذوف مجهول أصاب غرفة المحركات، أثناء عبورها باتجاه الخارج، على بُعد 6 أميال بحرية شمال مدينة خصب في سلطنة .

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن الحادث، مؤكدة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، وجرى التأكد من سلامتهم.

وأضافت أنه لم يتضح حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة والتأثيرات البيئية المحتملة للحادث حتى وقت صدور التحذير.

ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث.