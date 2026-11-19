حذرت الأميركية (CENTCOM) السفن التجارية من تلقي شحنات في عرض البحر من سفن محملة في ، معتبرة أن هذه الممارسات قد تمثل محاولة للالتفاف على الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ .

وقالت القيادة المركزية، في بيان توجيهي، إن أي سفينة تتسلم شحنة من سفينة أخرى خاضعة للحصار وتنقل بضائع جرى تحميلها من ميناء إيراني أو من الساحل ، قد تُعد متحايلة على إجراءات الحصار، حتى وإن لم تدخل الموانئ الإيرانية أو المياه الساحلية الإيرانية.

وأضافت أن القوات الأميركية قد تتخذ إجراءات بحق هذه السفن، تشمل إيقافها أو الصعود على متنها أو تحويل مسارها أو الاستيلاء عليها، كما يمكن توجيهها للعودة إلى الميناء الإيراني الذي انطلقت منه الشحنة.

وأشارت إلى أن السفن التي لا تمتثل للأوامر القانونية الصادرة عن القوات المكلفة بتنفيذ الحصار قد تواجه إجراءات إضافية، بما في ذلك استخدام القوة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حصاراً بحرياً على صادرات المرتبطة بإيران في 13 أبريل، قبل أن ترفعه في يونيو عقب التوصل إلى مسودة تفاهم مع ، ثم أعادت العمل به في 14 حزيران بعد انهيار الاتفاق.

ويأتي التحذير الأميركي في وقت تشير فيه تقديرات من قطاعي الشحن والأمن إلى تمكن إيران من مواصلة تصدير بعض شحنات المسال ووقود الطائرات منذ إعادة فرض الحصار، رغم القيود الأميركية.