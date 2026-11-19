تواصل توسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية، بعدما أنجزت أعمال التوسعة الخارجية في منشأة قائمة بمجمع يونغبيون ، وفق ما أعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وقال غروسي، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، إن أعمال إنشاء امتداد إضافي لمنشأة تخصيب اليورانيوم الأصلية في يونغبيون بدأت منذ منتصف أيلول 2026، واكتملت من الناحية الخارجية بحلول أواخر تشرين الأول.

وحذّر من أن استمرار توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم في الشمالية "يشكّل مصدر قلق بالغ"، مشيراً إلى أن الوكالة سبق أن رصدت تشغيل منشآت تخصيب في موقعي كانغسون ويونغبيون، إلى جانب إنشاء منشأة إضافية في المجمع النووي الأخير.

ولفت غروسي أيضاً إلى وجود مؤشرات على أن مفاعل يونغبيون بقدرة 5 ميغاواط كهربائي يواصل العمل، وأنه دخل على الأرجح دورة التشعيع السابعة. ويُستخدم هذا المفاعل لإنتاج البلوتونيوم من الوقود النووي المستهلك، الذي يمكن إخراجه لاحقاً لإعادة معالجته.

وأضاف أن مفاعلاً آخر يعمل بالمياه الخفيفة في المجمع نفسه استأنف نشاطه منذ نهاية نيسان 2026، بعد فترة من التوقف.

وتراقب البرنامج النووي الكوري من خارج البلاد، إذ لم يتمكن مفتشوها من دخول كوريا الشمالية منذ طردهم عام 2009. وتعتمد الوكالة حالياً بصورة أساسية على صور الأقمار الاصطناعية والمعلومات المتاحة لمتابعة الأنشطة النووية.

وتنتج كوريا الشمالية، وفق تقديرات الوكالة ومراقبين، مواد يمكن استخدامها في تصنيع الرؤوس النووية، أبرزها اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم. ويُعد مجمع يونغبيون أحد المراكز الرئيسية لبرنامجها النووي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تعزيز برنامجها النووي، رغم قرارات التي تحظر عليها ممارسة أنشطة نووية وصاروخية مرتبطة بتطوير الأسلحة.