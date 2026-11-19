قال الرئيس الأميركي إنه شدّد مع نظيره الصيني على ضرورة استمرار تدفّق عبر ، مشيراً إلى أنهما تحدّثا لمدة ساعتين خلال الليلة الماضية.

وأضاف على هامش قمة "ابيك" أن تسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع ، مخاطباً شي بالقول: "لقد جعلنا العلاقة عادلة وهذا هو ما نريدها".

ووصف الصيني بأنه صديقه، وقال له: "لا أحد في العالم يمكنه أن يفعل ما نفعله نحن".