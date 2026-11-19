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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه شدّد مع نظيره الصيني شي جين بينغ على ضرورة استمرار تدفّق النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أنهما تحدّثا لمدة ساعتين خلال الليلة الماضية.
وأضاف ترامب على هامش قمة "ابيك" أن واشنطن تسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع بكين، مخاطباً شي بالقول: "لقد جعلنا العلاقة عادلة وهذا هو ما نريدها".
ووصف ترامب الرئيس الصيني بأنه صديقه، وقال له: "لا أحد في العالم يمكنه أن يفعل ما نفعله نحن".