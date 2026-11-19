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أفاد شهود لوكالة "فرانس برس"، الخميس، عن وقوع أضرار في برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الرياض، بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية التعامل مع صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة، والإبلاغ عن سقوط شظايا.
وقال مصدر طلب عدم كشف هويته إن الأضرار طالت الواجهة الزجاجية وعدداً من المكاتب في طوابق عدة، فيما أكّد مصدران آخران تضرّر البرج المؤلّف من 80 طابقاً، وهو الأطول في المركز المالي بالرياض.
وكان برج آخر تابع لشركة "أرامكو" في المنطقة نفسها قد تضرّر مطلع تشرين الثاني، إثر ضربة شنّها الحوثيون. (فرانس24)