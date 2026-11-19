أفاد شهود لوكالة "فرانس برس"، الخميس، عن وقوع أضرار في برج يضم مقر في ، بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة التعامل مع صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة، والإبلاغ عن سقوط شظايا.

وقال مصدر طلب عدم كشف هويته إن الأضرار طالت الواجهة الزجاجية وعدداً من المكاتب في طوابق عدة، فيما أكّد مصدران آخران تضرّر البرج المؤلّف من 80 طابقاً، وهو الأطول في بالرياض.

وكان برج آخر تابع لشركة " " في المنطقة نفسها قد تضرّر مطلع تشرين الثاني، إثر ضربة شنّها الحوثيون. (فرانس24)