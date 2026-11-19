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تعرّض الجسر الرابط بين وشبه القرم التي ضمتها ، لهجوم جديد، وفق ما أعلن مسؤول محلي أمس الأربعاء، وذلك بعد يومين شهدا ضربات أوكرانية ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشأة.وقال سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعين من موسكو، عبر حسابه على تطبيق تلغرام، "عقب هجوم جديد على جسر القرم، جرى تعليق حركة المرور موقتا. وحضرت جميع الجهات المعنية إلى الموقع لمباشرة عملها، كما يجري حاليا تقييم حجم الأضرار".وأفادت وزارة النقل الروسية الخميس بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم فيما تم تعليق خدمات القطارات عبر الجسر المستهدف.وجاء الهجوم قبل ساعات من انعقاد قمة تاريخية في ستجمع إلى نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي .ويعدّ الجسر واحدا من الأهداف الرئيسة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها في العام 2022.وكانت نفذت الثلاثاء هجوما واسعا بالصواريخ والمسيّرات طال الجسر، غداة هجوم سابق شنّته على هذا المرفق الحيوي للنقل.وقال جهاز الأمن الأوكراني إن إحدى الأقواس المعدنية للجسر "وجزء الطريق الواقع تحتها دُمّرا بالكامل".من جهتها، أعلنت وزارة النقل الروسية استئناف حركة القطارات عبر الجسر "على أحد المسارَين"، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح لا تزال جارية "في الجزء الثاني".ويُنظر إلى الجسر باعتباره رمزا لحكم بوتين ولضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014، فضلا عن أنه يمثّل طريق إمداد رئيسا للمنطقة.(أ.ف.ب)