حذرت الخارجية "دول المنطقة من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو قواعدها العسكرية لشن أي هجمات على ، مؤكدة أن أي تكرار للاعتداءات سيواجهه رد حاسم"، بحسب وكالة "فارس".

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وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "استهدافها الأخير لمنظومات دفاع جوي من طراز باتريوت ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات أميركية في قاعدتين في المنطقة جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ردا على هجمات طالت أجزاء من سواحل إيران الجنوبية خلال الأيام الماضية".



وشددت على أن "المسؤولية القانونية والدولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد تقع على عاتق ، لانتهاكها ميثاق ولجوئها غير المشروع إلى القوة".



ودعت طهران حكومات المنطقة إلى "منع القوات الأميركية من استغلال أراضيها ومنشآتها للتخطيط لعمليات عسكرية ضدها"، مؤكدة أن "الامتناع عن ذلك لا يخل بقواعد حسن الجوار فحسب، بل يصنف قانونيا عملا عدوانيا استنادا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنح إيران الحق الكامل في اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة".



ولفت البيان إلى أن "طهران مارست حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس، وقصرت ضرباتها حصرا على الأصول والقواعد العسكرية الأميركية داخل تلك الدول".



وانتقدت الخارجية الإيرانية "الأطراف الإقليمية التي تندد بالرد الدفاعي وتتجاهل الهجمات الأميركية"، داعية إياها إلى "منع واشنطن من استخدام أراضيها بدلا من إلقاء اللوم على طهران".



كما حملت " والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء خروق واشنطن لميثاق المنظمة"، محذرة من أن "تقاعس يُقوض الأمن الإقليمي ويمهّد لمزيد من التصعيد".