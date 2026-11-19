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أصيب شخصان على الأقل جراء زلزال ضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان خلال ساعات الليل، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر تحسباً لاحتمال وقوع هزات أرضية مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 5.7 درجات، المنطقة عند الساعة 2:22 فجر الخميس بالتوقيت المحلي، وفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية عن السلطات المعنية.
وحددت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مركز الهزة في منطقة أماكوسا-أشيكيتا بالمحافظة، على عمق يقارب 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن تأثيراتها امتدت إلى مناطق من جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد، وأجزاء من جزيرتي شيكوكو وهونشو.
ودعت الوكالة السكان إلى البقاء في حالة تأهب لمدة أسبوع تقريباً، تحسباً لوقوع زلزال آخر بقوة مماثلة، فيما لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي.
وفي أعقاب الهزة، أصدرت السلطات المحلية في مدينتي ميناماتا وكوما أوامر إخلاء، بينما علّقت شركة السكك الحديدية اليابانية "JR Kyushu" خدمات ثمانية قطارات سريعة على الأقل بين محطتي هاكاتا وكاغوشيما-تشو، ما أثّر على نحو 5600 شخص.