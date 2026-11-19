أدانت هيئة محلفين في ميامي القسّ بجميع التهم الثماني الموجّهة إليه في قضية اغتيال الرئيس الهايتي مويس عام 2021، بعد محاكمة استمرت نحو ثمانية أسابيع.

ويواجه سانون، وهو أميركي من أصل هايتي، احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبّد، فيما أعلنت محاميته اعتراض الدفاع على قرار الإدانة وعزمه استئنافه.

وقال الادّعاء إن المتآمرين اختاروا سانون في البداية ليحلّ محلّ مويس، وإنه ساعد في جمع الأموال وترتيب سفر المشاركين وتأمين إقامتهم، قبل أن يتخلّوا لاحقاً عن خطة تنصيبه. وأقرّ سانون بالتواصل مع أشخاص سعوا إلى إزاحة الرئيس، لكنه نفى علمه بخطة اغتياله.

وقُتل مويس في منزله في 7 2021، بعدما اقتحمه مسلّحون، معظمهم عسكريون كولومبيون سابقون، وأصابوا زوجته. وصدرت إدانات بحق نحو اثني عشر شخصاً في القضية، بينهم خمسة يقضون أحكاماً بالسجن المؤبّد. (الاناضول)