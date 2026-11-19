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نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها تُظهر الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم "تشجت"، برفقة أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".
ووفقًا لتقارير روسية، يتولى ضابط متخصص مسؤولية حمل الحقيبة ومرافقة الرئيس الروسي بها على مدار الساعة خلال تنقلاته، إذ تُستخدم ضمن منظومة القيادة والسيطرة على الترسانة النووية الروسية.— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 18, 2026
نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها تُظهر الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم "تشجت"، برفقة أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".
ووفقًا لتقارير روسية، يتولى ضابط متخصص مسؤولية حمل الحقيبة ومرافقة الرئيس الروسي بها على مدار الساعة خلال تنقلاته، إذ تُستخدم ضمن منظومة القيادة والسيطرة على الترسانة النووية الروسية.