عرض التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد لما وصفه بـ"الحقيبة النووية" للرئيس ، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في ، في ظهور علني نادر قبيل اجتماع مرتقب يجمع والرئيس الأميركي والرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأظهرت المشاهد ضابطاً في البحرية الروسية يحمل الحقيبة، فيما أكد للتلفزيون أنها الحقيبة النووية الخاصة بالرئيس الروسي، التي تُستخدم لإصدار أوامر تتعلق بالضربة النووية.

نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها تُظهر الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم "تشجت"، برفقة أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك". ووفقًا لتقارير روسية، يتولى ضابط متخصص مسؤولية حمل الحقيبة ومرافقة بها على مدار الساعة خلال تنقلاته، إذ تُستخدم ضمن منظومة القيادة والسيطرة على الترسانة النووية الروسية. — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 18, 2026 Advertisement

ويأتي هذا الظهور في وقت يستعد فيه الثلاثة، الذين تمتلك دولهم ترسانات نووية، لمناقشة قضايا من بينها الانتشار .



وتُعرف الحقيبة باسم "تشجت"، وقد دخلت الخدمة عام 1985، وتتيح اتصالاً آمناً بين الرئيس الروسي والقيادة العسكرية العليا. ولا تقتصر هذه المنظومة على حقيبة الرئيس، إذ توجد حقيبتان مماثلتان بحوزة ورئيس هيئة الأركان العامة.



وتُرافق الحقيبة الرئيس الروسي عادةً بواسطة ضابط في البحرية، لكنها نادراً ما تظهر أمام الكاميرات، ما جعل عرضها هذه المرة لافتاً.







