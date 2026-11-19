بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيراه الأميركي والروسي ، بعد ظهر الخميس، اجتماعهم المغلق في مدينة شنجن بجنوب ، في أول قمة رسمية تجمع القادة الثلاثة. وقبيل إغلاق الجلسة، دعا شي إلى تعاون الدول الثلاث في مواجهة التحديات العالمية، وأكد بوتين استعداد بلاده للعمل مع بكين وواشنطن لتعزيز السلام، فيما أعلن أن المحادثات ستتناول خفض مخاطر الأسلحة النووية.

وكان القادة الثلاثة قد شاركوا صباحاً في التقاط الصورة الرسمية لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، حيث تصافح ترامب وبوتين بحضور شي. وافتتح الرئيس الصيني جلسة المنتدى بدعوة إلى خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار، فيما أعلن ترامب رفض فرض قواعد دولية تقيّد تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعقب الجلسة، التقى ترامب بوتين في أول محادثات مباشرة بينهما منذ قمة ألاسكا العام الماضي. ووصف ترامب نظيره الروسي بأنه "صديق"، معرباً عن أمله في أن يفتح اللقاء الباب أمام نتائج إيجابية. ثم اجتمع بالرئيس الصيني في مقر "كيلين فيلا"، حيث قال إن لواشنطن وبكين مصلحة مشتركة في استمرار تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز ومنع من امتلاك سلاح نووي. وتطرّق أيضاً إلى حرب ، معرباً عن أمله في أن يسهم البلدان في جهود إنهائها.

وفي افتتاح القمة الثلاثية، توجّه شي إلى ترامب وبوتين قائلاً "يجب أن نتعلم من التاريخ"، مشدداً على أن الدول الكبرى تتحمّل مسؤولية مشتركة، وداعياً الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية.

وقال:" على الدول الثلاث التخلي عن عقلية الحرب الباردة وعدم السعي لفك الارتباط وقطع السلاسل".

أضاف:" لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها ويجب بذل كل ما يمكن لمنع اندلاعها. ينبغي حظر الأسلحة النووية تمامًا وتدميرها كليًّا لبناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.. يجب بذل كل الجهود لمنع نشوب حرب نووية".

تابع:" ينبغي الحفاظ على اتصالات منتظمة رفيعة المستوى وإنشاء آلية للتواصل في أوقات الأزمات، وينبغي احترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه ومصالحه الأساسية".

كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة الثلاثية مع نظيريه الأميركي والروسي #الحدث https://t.co/0FAwYqjT7d — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) November 19, 2026 Advertisement

وشكر بوتين الصين على جهودها لعقد القمة، وقال إن الدول الثلاث قادرة، إذا تعاونت، على الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار. وأشار إلى أن تتشارك مع الصين والولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، معرباً عن اقتناعه بأن الدول الثلاث قادرة على تلبية متطلبات الأمن العالمي.

كلمة في القمة الثلاثية مع نظيريه الأميركي والصيني #الحدث https://t.co/XSVrLPQJmU — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) November 19, 2026

، وصف ترامب اللقاء بأنه "قمة نادرة"، وقال إن على واشنطن وبكين وموسكو مسؤولية إبقاء الحوار مفتوحاً بينها، وإنها تعمل على حلّ خلافات تهمّ العالم بأسره. وأضاف أن الدول الثلاث في وضع فريد يتيح لها مناقشة الأسلحة النووية، وأنه سيبحث مع شي وبوتين الخطوات اللازمة لخفض مخاطرها.

وقال ترامب "لم يتحقق السلام يوماً من خلال إهدار الفرص"، مؤكداً أن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. وبعد الكلمات الافتتاحية، انتقل الرؤساء الثلاثة إلى محادثاتهم المغلقة.