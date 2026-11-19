أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك
عن ندمه على إنفاق مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أخفق عدد منهم في الفوز، قائلاً إنه كان «أحمق إلى حد ما»، وإنه لو عاد به الزمن لأنفق أموالاً أقل.
وجاءت تصريحات ماسك
خلال مقابلة مع الصحافي أندرو روس سوركين، على هامش «قمة ديل بوك» التي تنظمها صحيفة «نيويورك
تايمز»، حيث أشار أيضاً إلى أهمية توزيع السلطة بين الحزبين الجمهوري
والديمقراطي.
وفي سياق آخر، انتقد ماسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
، متهماً إياه بعدم قول الحقيقة بشأن القيود المفروضة على نظام «ستارشيلد»، مؤكداً أن كييف
تسعى إلى استخدام خدمة «ستارلينك» في عمليات عسكرية هجومية، وهو ما ترفضه شركته.
كما دافع عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ
، في ظل الجدل المرتبط باستقالته بعد الكشف عن
علاقة عاطفية مع امرأة حددتها الاستخبارات الأميركية بأنها عميلة صينية.