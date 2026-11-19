أعلنت ، أن قواتها نفذت خلال الليل ضربات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة والموانئ ، ⁠بالإضافة إلى سفينة تستخدم لدعم الجيش الأوكراني.

وأوضحت الوزارة أن استهدفت محطتين فرعيتين للكهرباء في منطقة أوديسا، ومنشآت لتخزين الوقود في ميناء تشورنومورسك، ‌وسفينة ⁠شحن يُشتبه في أنها كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوديسا

وأضافت ⁠أن القوات الروسية ضربت أيضا محطة كهرباء فرعية في ⁠مدينة سومي البلاد كانت ⁠تزود منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية ومراكزها اللوجستية بالكهرباء.