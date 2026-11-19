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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت خلال الليل ضربات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى سفينة تستخدم لدعم الجيش الأوكراني.
وأوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت محطتين فرعيتين للكهرباء في منطقة أوديسا، ومنشآت لتخزين الوقود في ميناء تشورنومورسك، وسفينة شحن يُشتبه في أنها كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوديسا
وأضافت أن القوات الروسية ضربت أيضا محطة كهرباء فرعية في مدينة سومي شمال شرق البلاد كانت تزود منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية ومراكزها اللوجستية بالكهرباء.