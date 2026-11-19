يجتمع الرئيس الأميركي ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الصينية، في لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمع قادة أكبر القوى العسكرية والنووية في العالم. لكن أهمية القمة لا تكمن فقط في حجم نفوذ المشاركين فيها، بل في التحديات التي تواجه كل واحد منهم، والفجوة المتزايدة بين طموحاتهم السياسية وقدرتهم على تحقيقها.

وفي تحليل نشره المجلس الأطلسي في 18 تشرين الثاني، يرى رئيسه ومديره التنفيذي فريدريك كيمب أن الاجتماع لا يمهّد لولادة نظام عالمي جديد، بل قد يكشف بصورة أكبر عن تفكك النظام القائم، في ظل غياب رؤية مشتركة أو توافق بين القوى الثلاث بشأن شكل المرحلة المقبلة.

ثلاث قوى تواجه نقاط ضعف مختلفة

يدخل القمة في ظل تراجع سياسي داخلي بعد خسائر حزبه في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب الضغوط المالية وتزايد شكوك الحلفاء بشأن موثوقية واتجاه سياستها الخارجية.

أما بوتين، فتستنزف الحرب الروسية على أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، موارد موسكو، وتعمّق اعتمادها على بكين، فيما تكشف حدود القوة الروسية رغم استمرار طموحات الكرملين في إعادة تشكيل التوازنات الأمنية الأوروبية.

وفي المقابل، يأتي شي جين بينغ في موقع أقوى نسبياً، مستنداً إلى المكاسب الاقتصادية والتكنولوجية التي حققتها الصين، لكنه يواجه تباطؤاً اقتصادياً وأزمة في قطاع العقارات وتراجعاً ديموغرافياً وضعفاً في الطلب الداخلي، إلى جانب انعدام الثقة المتزايد على المستوى الدولي.

وينقل كيمب عن عضو مجلس الشيوخ الإيطالي كارلو كاليندا وصفه القمة بأنها اجتماع "للضعف لدى القادة الثلاثة"، معتبراً أن تعاني اقتصادياً وعسكرياً، وترامب يواجه وضعاً داخلياً صعباً، فيما تمر الصين بمشكلات اقتصادية كبيرة.

لماذا لا تشبه قمة يالطا؟

وأثارت القمة مقارنات مع مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لبحث ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن كيمب يرى أن اجتماع شينزن يختلف جذرياً عن ذلك المؤتمر، لأن القادة الثلاثة لا يمتلكون رؤية مشتركة أو خريطة طريق واضحة لإعادة تنظيم العالم.

ويحذّر التحليل من أن القمة قد تكون أكثر خطورة من حيث تداعياتها المحتملة، في ظل سعي روسيا والصين إلى تغيير جوانب أساسية من النظام الدولي القائم على القواعد والمؤسسات التي أرستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، مقابل عدم إظهار حزماً كافياً في الدفاع عن هذا النظام.

وينقل كيمب عن جون هيربست، المسؤول في المجلس الأطلسي، أن طموحات موسكو باستعادة نفوذها في أوروبا الشرقية تختلف عن واقعها العسكري الحالي، بعدما استنزفت الحرب في أوكرانيا قدراتها. ويرى أن بوتين يحاول تحقيق ما كان الاتحاد السوفياتي قد فرضه بقوة الجيش، من خلال التفاهمات السياسية مع البيت الأبيض.

كما يطرح التحليل احتمال أن يؤدي التفاهم بين القادة الثلاثة إلى الاعتراف بمصالح بعضهم الأساسية، بما قد ينعكس على الحرب في أوكرانيا ومستقبل تايوان، مقابل مكاسب أميركية في ملفات أخرى، بينها والاقتصاد. لكنه يشير إلى أن قصر الاجتماع وطبيعته يجعلان التوصل إلى اتفاقات واسعة من هذا النوع أمراً غير مرجح.

أجندات متعارضة وحسابات مختلفة

ويحمل كل قائد إلى شينزن أهدافاً لا تتطابق بالضرورة مع أهداف الآخرين. فترامب يسعى إلى إعادة التفاوض على التزامات الولايات المتحدة وتعزيز مكاسبها، من دون ربط ذلك حتى الآن برؤية استراتيجية شاملة.

أما بوتين فيريد تغيير البنية الأمنية الأوروبية التي نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والوصول إلى تسوية للحرب في أوكرانيا تضمن لموسكو الاحتفاظ بخياراتها ونفوذها.

في المقابل، يسعى شي إلى إعادة تشكيل المؤسسات والعلاقات الدولية بما يتناسب مع صعود الصين، مع بقاء تايوان في صلب طموحاته. ويرى كيمب أن بكين قد تكتفي خلال القمة بتمديد الهدنة التجارية مع واشنطن والحفاظ على تعليق شحنات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، من دون الدخول في تفاهمات قد تشتت الانتباه عن استضافتها قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

ويستبعد التحليل أن تنجح واشنطن في إبعاد موسكو عن بكين، بعدما تعزز التقارب بين البلدين وأصبح اعتماد روسيا على الصين أكبر من أن يسمح بتغيير سريع في علاقاتهما.

تطورات أميركية تزيد المشهد تعقيداً

ولا تقتصر الحسابات على العلاقات بين القادة الثلاثة، إذ تزامنت القمة مع تطورات داخل الولايات المتحدة قد تؤثر في سياستها الدولية وفي المنافسة التكنولوجية مع الصين.

فخسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفق التحليل، تطرح تساؤلات بشأن قدرة ترامب على مواصلة نهجه الخارجي، فيما أثارت التطورات المرتبطة بشركة "إنفيديا" تساؤلات حول تركّز القوة التكنولوجية في عدد محدود من الشركات والأفراد، ومستقبل السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشير كيمب إلى أن هذه التطورات قد تزيد حدة التنافس الأميركي الصيني في قطاع التكنولوجيا، إذ يُتوقع أن تتجه واشنطن، تحت ضغط الكونغرس، إلى تشديد القيود على مبيعات أشباه الموصلات الأكثر تطوراً إلى الصين، فيما قد ترد بكين بفرض قيود إضافية على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

ويخلص التحليل إلى أن القمة تستحق المتابعة ليس فقط لما قد ينتج عنها من تفاهمات، بل لما ستكشفه عن حسابات القادة الثلاثة والقيود التي تحد من قدرتهم على تنفيذ طموحاتهم. فترامب يريد إثبات قدرته على عقد تفاهمات دولية، وشي يسعى إلى استثمار موقع الصين المتقدم، فيما يحاول بوتين استعادة مكانة روسيا على الساحة الدولية.

لكن اجتماع هذه الطموحات لا يعني بالضرورة تقاربها، وقد تكون نقاط الضعف المشتركة، لا عناصر القوة، العامل الأكثر تأثيراً في مسار قمة شينزن.