رغم الفوز الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية الأميركية، واستعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس وعدد من الولايات، فإن هذا التحول لا يُرجّح أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية خلال العامين المقبلين، إذ لا يزال الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة الملفات الخارجية، فيما تتقاطع مواقف الحزبين في عدد من الاستراتيجية.

وفي تحليل نشره موقع "GIS Reports"، يرى جيمس جاي كارافانو أن نتائج الانتخابات قد تعيد تشكيل الأجواء السياسية في وتزيد حالة عدم اليقين بشأن بعض القرارات، لكنها لا تعني بالضرورة انتقالاً في اتجاه السياسة الأميركية تجاه العالم، لأن السلطة التنفيذية تبقى صاحبة الدور الأبرز في رسم السياسة الخارجية.

ويشير التحليل إلى أن النظام الأميركي يختلف عن الأنظمة البرلمانية، إذ لا يؤدي خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في الكونغرس إلى تغيير الحكومة أو انتقال السلطة التنفيذية، بل يبقى الرئيس قادراً على ممارسة صلاحياته، وإن كانت القيود التشريعية والرقابية قد تتزايد.

ترامب يحتفظ بمفاتيح السياسة الخارجية

ويعتبر كارافانو أن المؤشرات داخل الإدارة الأميركية لا توحي بتغييرات كبيرة في التوجهات، خصوصاً بعد إعادة توزيع بعض المواقع داخل البيت الأبيض، وتعيين ستيفن ميلر رئيساً لمكتب البيت الأبيض، في خطوة يرى أنها تعكس استمرار الرئيس في إحكام سيطرته على الإدارة والحزب .

كما لا تظهر، بحسب التحليل، مؤشرات واضحة على تغييرات واسعة في المواقع الأساسية داخل الإدارة، بما في ذلك والدفاع، حيث يواصل ماركو روبيو وبيت هيغسيث أداء دوريهما، وسط دعم ترامب لهما.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن قدرة الكونغرس على التأثير في السياسة الخارجية ستكون محدودة نسبياً، رغم امتلاكه صلاحيات التمويل والرقابة. إذ قد يلجأ الطرفان إلى تمديد التمويل الحكومي أو الاتفاق على مخصصات مؤقتة، بدلاً من إقرار موازنات شاملة، تجنباً لتعطيل الحكومة وما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية.

ملفات خارجية... استمرارية أكثر من التغيير

وفي ما يتعلق بالسياسة التجارية، لا يتوقع التحليل تغييرات كبيرة في الرسوم الجمركية، إذ إن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس، ما يجعل قدرة الديمقراطيين على فرض تحولات من دون تفاوض مع البيت الأبيض محدودة.

أما بالنسبة إلى ، فيرجّح أن تستمر الشراكة الأميركية معها، رغم تزايد الأصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي وبعض النقاشات المتعلقة بالمساعدات. ويشير التحليل إلى أن ترامب سبق أن طرح فكرة تقليص المساعدات، لكن ذلك لا يعكس بالضرورة تراجعاً في الدعم السياسي للعلاقة، بقدر ما يرتبط بتصورات بشأن طبيعتها ومستوى المساعدات المطلوبة.

وفي ملف ، يرى كارافانو أن الخيارات التي يطرحها ترامب، سواء مواصلة الضربات العسكرية أو الضغط الاقتصادي أو التفاوض على اتفاق، لن تتغير بصورة جوهرية نتيجة الانتخابات. كما يتوقع أن تكون محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب أو تعديل مسارها محدودة التأثير، خصوصاً قبل تسلم أعضاء الكونغرس الجدد مهامهم في كانون الثاني.

وبالنسبة إلى ، يشير التحليل إلى أن المواقف المتشددة تجاه موسكو، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، تحظى بدعم من الحزبين، ما يجعل استمرار هذا الاتجاه مرجحاً. وقد يكون ترامب مستعداً أيضاً لدعم خطوات أكثر تشدداً إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق قبل بداية العام المقبل.

وفي أوروبا، لا يتوقع الكاتب أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغييرات كبيرة في الوجود العسكري الأميركي، رغم استمرار النقاش بشأن مسؤولية عن تعزيز دفاعاتهم. كما يرجّح استمرار دعم تعزيز الحضور العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل توافق جمهوري وديمقراطي على ضرورة التعامل بحزم مع الصين.

نقاط خلاف قد تعرقل بعض الملفات

لكن الانتخابات قد تفتح نقاشات بشأن الإنفاق الدفاعي، إذ قد يسعى الديمقراطيون إلى ربط زيادة المخصصات العسكرية بإنفاق إضافي على البرامج الداخلية أو بزيادة الضرائب، وهو ما قد يضع مشاريع أساسية للإدارة، بينها "القبة الذهبية" والتمويل المخصص لقوة الفضاء الأميركية، أمام مفاوضات أكثر تعقيداً.

كما قد تظهر خلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بشأن بعض القضايا، خصوصاً العلاقة مع إسرائيل، مع تزايد نفوذ تيارات أكثر يسارية تطالب بمواقف مختلفة عن التوجهات التقليدية للحزب.

ويشير التحليل إلى أن مسار السياسة الخارجية الأميركية لن يتحدد فقط من خلال نتائج الانتخابات، بل أيضاً من خلال تطورات دولية، بما فيها مواقف روسيا وإيران وأوروبا والصين، والخيارات التي ستتخذها الدول الحليفة في التعامل مع واشنطن.