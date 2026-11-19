ربط موجة الاستثمار المتسارعة في بمرحلة الاندفاع التي شهدتها أسواق التكنولوجيا خلال فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات، محذراً من أن ارتفاع عمليات الطرح العام الأولي وتزايد اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى على الاقتراض قد يعرّض الأسواق لعمليات بيع مفاجئة.

وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي الصادر الأربعاء، أشار المركزي الأوروبي إلى أن الارتفاع في عدد الشركات التي تستعد لدخول الأسواق المالية قد يعكس حالة من المبالغة في التفاؤل مع اقتراب دورة السوق من مراحلها المتقدمة، في وقت تتزايد فيه الالتزامات المالية لشركات التكنولوجيا.

رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش إن مخاطر الاستقرار المالي في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة بفعل استمرار حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي وتزايد الانكشاف على الذكاء الاصطناعي، بعدما سبق أن أطلق تحذيراً مماثلاً الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي تستند إلى توقعات أرباح قوية للغاية قد يصعب تحقيقها، لافتاً إلى أن ظهور نماذج أقل كلفة قد يضغط على الشركات التي تتصدر السوق حالياً.

ومع تجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الأموال النقدية التي تولّدها أعمال الشركات، تتجه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى الاقتراض بوتيرة قياسية، وبشكل متزايد باليورو، ما يزيد انكشاف المستثمرين على هذه الشركات.

ووفق تقديرات البنك المركزي الأوروبي، تجاوزت الالتزامات خارج الميزانية العمومية لدى شركات التكنولوجيا الكبرى 4 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهي التزامات ذات طبيعة شبيهة بالديون لكنها لا تُسجّل ضمن الخصوم، فيما تلجأ شركات تصنيع الرقائق أحياناً إلى تمويل العملاء الذين يشترون منتجاتها.

ولم يصف المركزي الأوروبي طفرة الذكاء الاصطناعي بأنها فقاعة، لكنه اعتبر أن التحول السريع نحو الاقتراض يعيد إلى الأذهان فقاعة شركات الإنترنت وأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في مطلع الألفية.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن قيمة الأموال التي تجمعها الشركات الأميركية عبر الطروحات الأولية للأسهم مرشحة لتجاوز مستويات حقبة "دوت كوم" قياساً إلى حجم الاقتصاد، في حين أن موجات مماثلة شهدتها الأسواق غالباً قرب قممها.

وتقدّر فرق البنك المركزي الأوروبي أن تصل حصيلة الطروحات الأولية في إلى نحو 212 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بحوالي 44 مليار دولار في عام 2025. وكان الطرح القياسي لشركة "SpaceX" في حزيران قد مهّد الطريق، فيما يُتوقع أن تحدد شركة "Anthropic"، المطوّرة لنماذج "Claude"، سعر طرحها الأربعاء، على أن تبدأ التداول في بورصة ناسداك الخميس.

وحذّر البنك من أن الطروحات الكبيرة قد تنقل مخاطر غير محسوبة إلى مستثمرين أقل اطلاعاً، بمن فيهم المستثمرون الأفراد.