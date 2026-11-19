تعرضت لهجوم إلكتروني يُحتمل أن يكون قد أدى إلى اختراق كمية كبيرة من البيانات الشخصية، بحسب ما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، الخميس، نقلاً عن " ".

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وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن ، أن المفوضية تمكنت من احتواء معظم الهجوم، إلا أن حجم الأضرار لا يزال غير محدد بشكل كامل.

وبحسب "بوليتيكو"، عُزلت أنظمة عدة عن الشبكة خلال فترة تعطّل استمرت نحو 10 أيام، من بينها أنظمة الموارد البشرية المرتبطة بالرواتب وإدارة الوقت، إضافة إلى نظام تعويضات الرعاية الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، توماس ريجنييه، إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة عقب رصد حملة إلكترونية، مشيراً إلى استهداف أنظمة محددة وإبلاغ الجهات المعنية وفق الإجراءات المعتادة.

وأضافت الصحيفة أن المفوضية دعت هيئة الداخلية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الهجمات الإلكترونية، فيما أطلعت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد ، هينا فيركونن، المفوضين على آخر التطورات، الأربعاء.