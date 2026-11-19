أعلن كلّ من رؤساء الولايات المتحدة
الأميركيّة دونالد ترامب
والصين شي جين بينغ وروسيا فلاديمير بوتين
في بيان مشترك وُصف بـ"إعلان سلام"، عن اتفاقهم على جملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الدولية والأمن النووي
واستقرار أسواق الطاقة.
وأكد القادة
الثلاثة أنّ "المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات القضائية المماثلة يجب ألا تسيء استخدام صلاحياتها"، داعين إلى "احترام السيادة الوطنية وعدم تسييس العدالة الدولية".
كما أعلنوا عن عزمهم عقد حوار ثلاثي منتظم يهدف إلى الحدّ من المخاطر النووية وتعزيز جهود منع انتشار الأسلحة النووية، بما يسهم في خفض التوترات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.
وعلى صعيد الطاقة، كشفوا عن خطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، في خطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات العالمية وتلبية الطلب المتزايد.
كما شدد القادة في بيانهم المشترك على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، معتبرين أنّ "ضمان تدفق النفط
والغاز والمنتجات المكررة بشكل مستمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي".
وكانت أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء الصيني والأميركي والروسي اختتمت في مدينة شينزن الصينية، بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من انطلاقها.
وغادر ترامب
مباشرة مكان انعقاد القمة غير المسبوقة، متجهاً إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب الصين
، بعد المباحثات مع نظيريه شي جين بينغ وفلاديمير بوتين
. (ارم نيوز)