أعلن كلّ من رؤساء الأميركيّة والصين شي جين بينغ وروسيا في بيان مشترك وُصف بـ"إعلان سلام"، عن اتفاقهم على جملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الدولية والأمن واستقرار أسواق الطاقة.



وأكد الثلاثة أنّ "المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات القضائية المماثلة يجب ألا تسيء استخدام صلاحياتها"، داعين إلى "احترام السيادة الوطنية وعدم تسييس العدالة الدولية".



كما أعلنوا عن عزمهم عقد حوار ثلاثي منتظم يهدف إلى الحدّ من المخاطر النووية وتعزيز جهود منع انتشار الأسلحة النووية، بما يسهم في خفض التوترات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.



وعلى صعيد الطاقة، كشفوا عن خطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، في خطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات العالمية وتلبية الطلب المتزايد.



كما شدد القادة في بيانهم المشترك على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، معتبرين أنّ "ضمان تدفق والغاز والمنتجات المكررة بشكل مستمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي".



وكانت أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء الصيني والأميركي والروسي اختتمت في مدينة شينزن الصينية، بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من انطلاقها.



وغادر مباشرة مكان انعقاد القمة غير المسبوقة، متجهاً إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب ، بعد المباحثات مع نظيريه شي جين بينغ وفلاديمير . (ارم نيوز)

Advertisement