صادق البرلمان الدنماركي، الخميس، بالإجماع على الاتفاقية الأمنية الموقّعة مع وغرينلاند، في خطوة تمهّد لدخولها حيّز التنفيذ، بعدما ساهمت في احتواء التوتر الذي أثارته تصريحات الرئيس الأميركي بشأن ضم الواقعة في القطب .

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وصوّت الأعضاء الـ109 الحاضرون لصالح الاتفاقية، من دون تسجيل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكان برلمان غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والذي يتمتع بحكم ذاتي، قد أقرّ الاتفاقية مطلع الشهر الجاري، بأغلبية 16 صوتًا، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

وتنص الاتفاقية، التي وقّعها وقادة الدنمارك وغرينلاند في نيويورك خلال أيلول الماضي، على السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدتين عسكريتين في الإقليم، إلى جانب منع أي جهة من خارج وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من السيطرة على القطاعات الاستراتيجية فيه، في مسعى للحد من نفوذ وروسيا، خصوصًا عبر الاستثمارات.

ومنذ عودته إلى في كانون الثاني 2025، كرر ترامب تأكيد أهمية سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند لأسباب استراتيجية، الأمر الذي أثار مخاوف الدنمارك، العضو في حلف "الناتو"، إلى جانب حلفائها.