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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "بالنظر إلى تاريخها ، ومبالغها التي بلغت مئات المليارات من الدولارات على مدى عقود، وما أثارته من جدل متزايد، فضلاً عن كونها رمزاً للعلاقة الثنائية الخاصة؛ فقد انتهت المساعدات الأميركية لإسرائيل بشكل مفاجئ هذا الشهر، من دون أن يرافق ذلك أي ضجيج يُذكر. وبدلاً من الإعلان عن الأمر في بيان مشترك مليء بالعبارات الإنشائية المكررة، ومصحوب بخارطة طريق لإنهاء المساعدات تدريجياً، جاء نبأ "توقفنا عن دفع الأموال لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام" على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تعليق عابر خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم 3 تشرين الثاني، وهو اليوم الذي جرت فيه انتخابات التجديد النصفي؛ وقد استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخبر علناً، وذلك عبر منشور على منصة "إكس". أما المسؤولون الإسرائيليون فقد تلقوا الخبر كمفاجأة تامة".وتضيف المجلة: "لكن لا شيء من ذلك يمكن أن يخفي حقيقة أن إنهاء برنامج المساعدات يشير إلى تراجع كبير في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية؛ وهو تراجع يمثل مبادرة أميركية بحتة، وليس قراراً اتُخذ بالتوافق المتبادل كما صوّره كل من ترامب ونتنياهو. علاوة على ذلك، تفقد الآن ركيزة أساسية من ركائز علاقاتها مع في وقت باتت فيه أكثر اعتماداً على واشنطن مقارنة بأي وقت مضى منذ حرب تشرين الأول 1973. وحتى وإن أصبح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم ضخماً بما يكفي لتغطية الإنفاق العسكري للبلاد، فإن قدرتها الفعلية على القيام بذلك تواجه اختباراً صعباً، نظراً لحملة إعادة التسلح الواسعة، والاستمرار في نهج عسكري هجومي بدأ في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها على مر السنين، حظيت إسرائيل لفترة طويلة بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس وفي الرأي العام الأميركي، لا سيما عند مقارنتها بالفلسطينيين، وهم الخصم لإسرائيل في التنافس على كسب ود . وقد بدأ هذا الإجماع بين الحزبين في التفكك قبل 15 عاماً في عهد نتنياهو، الذي فضّل الحزب والمسيحيين الإنجيليين على الديمقراطيين، بل وحتى على المجتمع اليهودي الأميركي، الذي جعلته توجهاته الليبرالية يشعر بعدم ارتياح متزايد تجاه السياسات ".وتابعت المجلة: "بدا تحالف نتنياهو مع اليمين الأميركي متماسكاً، لكنه انهار في أعقاب هجوم حماس قبل ثلاث سنوات؛ فقد تبخر التعاطف الأولي مع إسرائيل سريعاً، إذ اتسم هجومها على غزة بقسوة استثنائية، واستمر لفترة طويلة بعد أن فقد مبرراته العسكرية. لقد أدى دور إسرائيل في إقناع ترامب بمهاجمة إيران في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة أعدائها عبر مختلف الأطياف السياسية؛ وهو ما حدث أيضاً بسبب عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي وصل تأثيره إلى حد تنفير العديد من الداعمين المسيحيين لإسرائيل. وفي أعقاب انتخابات التجديد النصفي، أكد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أن أحد الأسباب الأربعة التي دفعت ناخبي ترامب إلى إدارة ظهورهم للحزب الجمهوري هو رغبتهم في "تغيير علاقتنا مع إسرائيل". ومن جانبه، وفي تصريح مباشر وصريح كعادته، أشار ترامب إلى وجود "كراهية كبيرة" تجاه إسرائيل كأحد أسباب هزيمة الجمهوريين".وأضافت المجلة: "في كلا الحزبين، شكّلت المساعدات الأميركية السنوية، البالغة 3.8 مليار دولار، نقطة اشتعال للمشاعر المناهضة لإسرائيل. فبالنسبة للتقدميين، كانت هذه الأموال -المستقطعة من دافعي الضرائب- تُموّل ما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية" في غزة؛ أما بالنسبة للجمهوريين من "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، فقد اعتبروا أن هذه المساعدات تنتهك مبادئ "أميركا أولاً"، وتتعارض مع فكرة أن على حلفاء الولايات المتحدة الاعتماد على أنفسهم. من الناحية المالية البحتة، لا يُعد فقدان المساعدات الأميركية أمراً بالغ الخطورة بالنسبة لإسرائيل. فالمبلغ السنوي الذي تتلقاه إسرائيل لم يتغير كثيراً على مر السنين، في حين نما الاقتصاد الإسرائيلي بأكثر من 20 ضعفاً. ونتيجة لذلك، كانت المساعدات تشكل قبل 40 عاماً نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، أما اليوم فقد أصبحت تمثل حوالي 0.6 في المئة فقط. ومع اتضاح الأمر خلال العام الماضي بأن ترامب يرغب في إنهاء برنامج المساعدات تدريجياً، بدأ نتنياهو في تصوير هذا التهديد الناشئ على أنه فرصة لإسرائيل كي تنتهج مساراً عسكرياً أكثر استقلالية. غير أن هذه الاستقلالية سيكون لها ثمن؛ إذ سيستلزم توجيه الاقتصاد، بدرجة أكبر من أي وقت مضى، نحو إنتاج الأسلحة".وبحسب المجلة "فإن طموحات نتنياهو لإعادة تشكيل أكبر من أن تتمكن إسرائيل من تحقيقها بمفردها. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية فيها، كما توفر لها غطاءً دبلوماسياً في . وفضلاً عن ذلك، لا تملك إسرائيل تحالفات بديلة يمكنها التعويض عن تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ بل على العكس من ذلك، فقد شهدت فترة تولي رئيس الوزراء الحالي للسلطة تدهوراً حاداً في العلاقات مع أوروبا، لدرجة أن إسرائيل باتت تواجه عقوبات تزداد صرامةً. إذًا، ما الذي ينتظر العلاقات الثنائية؟ إن إنهاء المساعدات يمثل تحولاً في طبيعة هذه العلاقات؛ فبدلاً من كونها قائمة على دعمٍ داخلي واسع في الولايات المتحدة لإسرائيل، ستصبح علاقةً أكثر براغماتية، ترتكز على المصالح المتبادلة والقيمة الاستراتيجية التي يقدمها كل طرف للآخر. ومما لا شك فيه أن إسرائيل ستظل بحاجة إلى الولايات المتحدة في هذه الحقبة الجديدة؛ لكن السؤال هو: ماذا ستقدم إسرائيل للولايات المتحدة؟ إذ سيتعين عليها الآن تبرير وجودها كحليف".وختمت المجلة: "يمكن القول إن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتطوير المشترك للأسلحة سيظلان يحملان قيمة بالنسبة لواشنطن. لكن الدور الذي كانت تلعبه إسرائيل سابقاً كقوة داعمة للاستقرار الإقليمي قد تراجع؛ ويتجلى ذلك بوضوح في كل من ولبنان وقطاع غزة، حيث أصرت إسرائيل على مواصلة نشر قواتها في أراضي تلك المناطق وشن هجمات دورية فيها، كما رفضت حتى المبادرات الأولية من جانب سوريا ولبنان لإرساء ترتيبات أمنية، وعرقلت جهود إدارة ترامب الرامية إلى البدء في إعادة إعمار قطاع غزة. لقد أظهر البيت الأبيض صبراً لافتاً في مواجهة التحدي الإسرائيلي، لكن ربما لم يعد هذا هو الحال الآن. وإذا ما انسحبت الولايات المتحدة في نهاية المطاف من الشرق الأوسط، فقد تتحول إسرائيل إلى مجرد قوة من الدرجة الثانية، لا تحظى باهتمام يُذكر من جانب واشنطن ولا تملك أي نفوذ لديها؛ وهذا تحولٌ لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال أن تسمح بوقوعه".