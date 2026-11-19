

Advertisement

وذكرت مجلة "Closer" أن دوريا تواصل مساندة ابنتها في ظل الاتهامات الموجهة إلى توماس ، والتي تتعلق بحيازة مواد تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال. تُواجه ضغوطاً نفسية متزايدة على خلفية القضية المثيرة للجدل المرتبطة بوالدها الأب، وسط تقارير تشير إلى أنها تعتمد على دعم والدتها لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة.وذكرت مجلة "Closer" أن دوريا تواصل مساندة ابنتها في ظل الاتهامات الموجهة إلى توماس ، والتي تتعلق بحيازة مواد تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال.

وتقول التقارير إن السلطات أوقفته في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تتطور الإجراءات القضائية لاحقاً عقب اتهامه بإزالة جهاز مراقبة إلكتروني؛ ما أدى إلى صدور قرار باحتجازه.

ونقل التقرير عن مصدر مقرب قوله إن دوريا تشعر بقلق بالغ بشأن الحالة النفسية لميغان، وإن التواصل بينهما أصبح متكرراً منذ ظهور القضية إلى العلن، في ظل ما وصفه المصدر بأنه أزمة صعبة على الأسرة.



وأضاف المصدر أن العلاقة بين ووالدتها وثيقة، وأن الحديث معها يمنح الدوقة دعماً في مواجهة الضغوط والتغطية الإعلامية المتزايدة، مشيراً إلى أن دوريا تركز على حماية ابنتها وأحفادها ومساندتهم خلال هذه المرحلة. (ارم نيوز)