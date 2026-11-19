وفي برنامجه يضع إصلاح القطاع الصحي في صدارة الأولويات، فيقترح اختصار دراسة الطب، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التعليم، وإلزام الأطباء الجدد بالعمل عامين في المناطق المحرومة.وُلد مونتسيرات في عام 1960. بدأ مسيرته المهنية في المستشفى عام 1976 بوصفه "حاملاً للمرضى"، ثم عمل مساعداً للممرضين وممرضاً قبل أن يتجه إلى دراسة الطب.في عام 1977 التحق بكلية الطب في ليل، وكان يمول دراسته بتدريس علم التشريح لطلاب السنوات الأولى، ثم أنهى دراسته الطبية في خمس سنوات عام 1982، بحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع حملته.وفي عام 1983 بدأ التدريب الداخلي في بوردو، وتلقى خلاله تبادلاً في كلية الطب بمدينة فيلادلفيا ، ثم التحق بالمركز الاستشاري الجامعي في بوردو.وفي عام 1984 عمل مدرساً في مدرسة الصحة المشتركة بالقوات المسلحة في بوردو، وقد حصل لاحقاً على شهادة الدراسات الخاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو التخصص الذي يمارسه منذ نحو أربعين عاماً.ويقدم مونتسيرات نفسه بوصفه "طبيباً يرى تحتاج إلى علاج". ويمارس الطب في بوردو منذ نحو أربعين عاماً، ويعمل طبيب قلب تدخلي في العيادة الحرة، وفق ما تنقله صحيفة "سود أوست".ونشر كتاباً بعنوان "الدكتور فرنسا رئيساً عام 2027" أصدره على نفقته الخاصة في تشرين الثاني 2025، وخصص عائداته لجمعية "مطاعم القلب" الخيرية، وفق الصحيفة نفسها.ويقرّ بأنه على نطاق واسع، إذ قال لـ"سود أوست" إن 90% من الناخبين الكبار يجهلون ترشحه.ويرى أن الحاجة إلى الأطباء كبيرة، إذ يقدّرها بين 100 ألف و150 ألف طبيب، وأن قبول عدد أكبر من الطلاب في السنة الثانية، الذي يُستبعد منه ثلاثة من كل خمسة حالياً، هو الخطوة الأولى.كما يريد أن تُدرّس الجوانب النظرية عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، بمساعدة ، مع تدريب عملي في مراكز الرعاية القريبة من الناس "منذ السنة الأولى".ويعتقد أن هذا يتيح تكوين الأطباء في الأقاليم، ويقلل حاجتهم للانتقال إلى المدن الكبرى حيث توجد المستشفيات الجامعية.ويقول إن 70% من الأطباء يبقون في المكان الذي تدربوا فيه، لذلك يرى أن تكوينهم في المناطق المحرومة يحارب نقص الكوادر الطبية، لكنه يعترف بأن ذلك يتطلب موازاة بجعل هذه الأقاليم أكثر جاذبية. (ارم نيوز)