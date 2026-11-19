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تواجه الحكومة معضلة اقتصادية في معالجة أزمة توظيف الشباب، وسط خلاف بشأن تأثير الضرائب واشتراكات التأمين الوطني على قدرة الشركات على توفير وظائف جديدة، خصوصاً في قطاعات التجزئة والضيافة التي تمثل بوابة الدخول الأولى إلى سوق العمل.وتأتي الأزمة مع اقتراب عدد الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب من مليون شخص، ما يفرض تحدياً يتجاوز البطالة التقليدية إلى كيفية تحقيق التوازن بين تحفيز التوظيف والحفاظ على الإيرادات العامة.وتتمحور المناقشات حول توصيات السابق ، ضمن مراجعة حكومية لأزمة توظيف الشباب، تقضي برفع الحدّ السنوي للأجور الذي تبدأ بعده الشركات في سداد اشتراكات التأمين الوطني عن العاملين بين 21 و24 عاماً من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، تدريجياً على مدى خمس سنوات، بدءاً بقطاعي التجزئة والضيافة.ويهدف المقترح إلى تخفيف تكلفة الوظائف المنخفضة الأجور وساعات العمل المحدودة، بما يشجع الشركات على تعيين الشباب، بالتوازي مع تطوير التدريب المهني وربط مهارات الخريجين باحتياجات سوق العمل.في المقابل، تتحفظ على تكلفة التخفيضات ومدى قدرتها على خلق وظائف إضافية، بدلاً من منح الشركات تخفيضات مقابل وظائف كانت ستوفرها بالفعل.وتقدر مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" أن إعادة حدّ الاشتراكات إلى مستواه السابق، البالغ 9100 جنيه، قد تكلف الخزانة نحو مليار جنيه سنوياً، مقابل توفير قرابة 7 آلاف وظيفة إضافية.وفي سيناريو مختلف، يتعلق بتوسيع الإعفاء القائم للعاملين دون 21 عاماً ليشمل الفئة من 21 إلى 24 عاماً، تصل التكلفة المقدرة إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل توفير نحو 38 ألف وظيفة إضافية.وتكشف هذه التقديرات اختلاف تكلفة الإجراءات وعوائدها، كما تثير تساؤلات بشأن كفاءة الدعم، إذ قد تستفيد شركات من تخفيضات ضريبية دون أن تغير قراراتها المتعلقة بالتوظيف. (ارم نيوز)