تواجه امرأتان في اتهامات بالتبني غير القانوني، بعدما أظهرت تحقيقات الشرطة أن أما باعت طفلها الرضيع لامرأة أخرى مقابل 3500 ، استخدمتها لشراء سيارة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون "إي آر تي" عن شرطة شبه بيلوبونيز، غربي البلاد، أن أما تبلغ 40 عاما يُشتبه في أنها باعت طفلها مطلع العام الجاري لامرأة تبلغ 32 عاما من منطقة أسبروبيرغوس، غرب العاصمة .

وبحسب التقارير، أنفقت الأم المبلغ الذي حصلت عليه من الصفقة، والبالغ 3500 يورو، على شراء سيارة، فيما يتلقى الطفل، المولود في كانون الثاني الماضي بمدينة باترا شمال غربي ، الرعاية المؤقتة في أحد مستشفيات مدينة بيرغوس جنوبي البلاد.

وأشارت "إي آر تي" إلى أن المرأتين تواجهان تهمة جنحية على خلفية القضية.