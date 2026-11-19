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تواجه امرأتان في اليونان اتهامات بالتبني غير القانوني، بعدما أظهرت تحقيقات الشرطة أن أما باعت طفلها الرضيع لامرأة أخرى مقابل 3500 يورو، استخدمتها لشراء سيارة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي" عن شرطة شبه جزيرة بيلوبونيز، غربي البلاد، أن أما تبلغ 40 عاما يُشتبه في أنها باعت طفلها مطلع العام الجاري لامرأة تبلغ 32 عاما من منطقة أسبروبيرغوس، غرب العاصمة أثينا.
وبحسب التقارير، أنفقت الأم المبلغ الذي حصلت عليه من الصفقة، والبالغ 3500 يورو، على شراء سيارة، فيما يتلقى الطفل، المولود في كانون الثاني الماضي بمدينة باترا شمال غربي شبه الجزيرة، الرعاية المؤقتة في أحد مستشفيات مدينة بيرغوس جنوبي البلاد.
وأشارت "إي آر تي" إلى أن المرأتين تواجهان تهمة جنحية على خلفية القضية.