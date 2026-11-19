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أكد ثقته في نظيره الأميركي بحل الأزمة وتحسين العلاقات مع ، معرباً عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاقات سريعة انطلاقاً من الأوضاع الراهنة.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الثلاثية مع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ في شينزن، إن يسعى إلى حل الصراعات وتعميق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى وجود قواسم وقيم حضارية مشتركة بينهما، رغم الخلافات القائمة بين موسكو وواشنطن.كما شدد على أن بلاده لن تضحي بمصالحها لكنها قد توافق على التوصل إلى حلول وسطى.من جهة أخرى، توعد الرئيس الروسي بالرد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت جسر القرم، مؤكدًا أن موسكو لن تدخل في أي مفاوضات بعد تلك الهجمات.ووصف الحوار مع الرئيسين الأميركي والصيني بأنه كان "صريحاً ومفيداً جداً"، مشيداً بدور شي جين بينغ في تهيئة أجواء مناسبة لإجراء حوار مثمر بين القادة الثلاثة.كما أوضح بوتين أن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات الدولية، في مقدمتها إصلاح وقضايا الأمن ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً ضرورة تكييف عمل المنظمة الدولية مع واقع العالم الحالي. (العربية)