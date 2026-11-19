أعلنت ، الخميس، طرد لميانمار، وذلك عقب صدور قرار عن بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكانت محكمة قد أدانت، في وقت سابق الخميس، قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شملت العنف الجنسي وأعمال عنف خطيرة بحق الأطفال.

وأشارت المحكمة إلى أن قوات الأمن استهدفت أفراد الأقلية أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش، في إطار حملة من الانتهاكات التي طالت المدنيين.

ويأتي ذلك بعدما خلصت بعثة أممية لتقصي الحقائق إلى وجود مؤشرات على ارتكاب ميانمار أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، في حين نفت السلطات الميانمارية هذه الاتهامات، مؤكدة أن العمليات الأمنية استهدفت جماعات مسلحة.