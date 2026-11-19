أعلنت ، يوم الخميس، أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، وبحثا في التوترات المتعلقة بمنطقة جرف الصخر، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لدخول قواتها إلى المنطقة.

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وأوضحت الكتائب، في بيان، أن اللقاء حضره لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، من دون زمانه أو مكانه.

وأضافت أن المجتمعين "تشاوروا بشأن الأزمة"، مشيرة إلى أن الحميداوي وصف نتائج اللقاء بـ"الجيدة".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أفادا لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، بأن قاآني التقى رئيس الحكومة علي الزيدي، الاثنين، في بغداد، وبحث معه التوترات المتعلقة بجرف الصخر.

ويتولى قاآني قيادة فيلق القدس، المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، منذ اغتيال سلفه سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني 2020.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بعدما حدد الزيدي مهلة للكتائب للانسحاب من معقلها في وسط ، تمهيدًا لدخول القوات المسلحة إلى المنطقة.

وفي هذا السياق، نقلت العراقية، الخميس، عن مصادر قولها إن "إعادة انتشار القوات المشتركة بدأ من يوم الجمعة" في منطقة جرف الصخر.

وجاءت المهلة عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية، قالت بغداد إنه كشف عن عمليات تهريب للنفط في المنطقة، فيما نفت كتائب حزب الله حصول أي عمليات تهريب.