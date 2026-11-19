قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر، الخميس، جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة ساراتوف جنوب غربي ، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال المسؤول المحلي رومان بوسارجين، في منشور عبر ، إن الضربات أدت إلى أضرار في منشآت مدنية، مؤكداً سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم.

وتقع منطقة ساراتوف على مسافة نحو 500 كيلومتر من الحدود .

في المقابل، شنّ الجيش الروسي، بعد ظهر الخميس، هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف وسط العاصمة الأوكرانية ، بحسب ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس"، من دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وتزامنت هذه التطورات مع استضافة ، الخميس، قمة لحلفاء ، لبحث المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت مع الهجوم الروسي عام 2022.

وكانت المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو قد استؤنفت الأسبوع الماضي، بوساطة أميركية، بعد انقطاع استمر أكثر من ثمانية أشهر.