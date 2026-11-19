قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر، الخميس، جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.
وقال المسؤول المحلي رومان بوسارجين، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضربات أدت إلى أضرار في منشآت مدنية، مؤكداً سقوط ثلاثة قتلى وإصابة شخص آخر، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم.
وتقع منطقة ساراتوف على مسافة نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.
في المقابل، شنّ الجيش الروسي، بعد ظهر الخميس، هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس"، من دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.
وتزامنت هذه التطورات مع استضافة برلين، الخميس، قمة لحلفاء أوكرانيا، لبحث المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت مع الهجوم الروسي عام 2022.
وكانت المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو قد استؤنفت الأسبوع الماضي، بوساطة أميركية، بعد انقطاع استمر أكثر من ثمانية أشهر.