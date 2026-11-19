أعلن لـ" " في ، أبو حسين الحميداوي، أن الإشكالات القائمة مع الحكومة ستعالج عبر القنوات الخاصة، وذلك "تفويتاً للفرصة على الأعداء" وفق تعبيره.

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ودعا الحميداوي، في بيان، عناصر الكتائب إلى "العودة لممارسة الأعمال الاعتيادية كما كانت عليه قبل الإنذار"، مؤكدًا "مواصلة التدريب، والارتقاء بالمستويات القتالية".



وأشار البيان إلى أن " يحمل في طياته تحديات جسيمة"، بحسب وصفه، مؤكداً منع عودة من وصفهم بـ"القتلة، والمجرمين، والتكفيريين".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الكتائب، أن أمينها العام "أبو حسين الحميداوي" التقى قائد فيلق في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، وأمين عام منظمة "بدر" هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وذلك على خلفية الأزمة مع الحكومة العراقية في قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل.



وتوصلت الحكومة العراقية إلى تسوية مع كتائب حزب الله، وذلك بعد أن وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، القوات الأمنية للتحرك ضد الجماعة إثر اتهامات وجّهها مسؤولون عراقيون للجماعة بإدارة شبكة تهريب استنزفت نفطاً مملوكاً للدولة.



